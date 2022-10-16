التركيت: 800 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا

مال وأعمال

استقبل اتحاد شركات الاستثمار وفداً من السفارة التركية حيث تخلّل اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط الكويت وتركيا والنظرة المستقبلية نحو توسيع نطاق التعاون المشترك وتبادل الرؤى الاستثمارية بما يخدم المصالح الثنائية خلال الفترة المقبلة.

وكان نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمارعبدالله التركيت في استقبال الوفد التركي برئاسة السفيرة التركية في الكويت طوبى نور سونمز في مقر الاتحاد، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال التركيت على هامش اللقاء: «نلاحظ ترسخ مفاهيم التعاون بين كل من الكويت وتركيا عاماً تلو الآخر، وتتوسع قنوات التواصل الفعال من خلال توسيع دائرة العمل الاقتصادي، سواء كان على صعيد التبادل التجاري أو السياحي أو الاستثمار المباشر».

وأكد التركيت في تصريحات صحافية أن النجاحات السابقة والحالية تسهم بلا شك في تمهيد الطريق نحو مستقبل مشرق من توطيد العلاقات بين البلدين والانطلاق في تعاون أكبر على الأصعدة كافة التجارية والثقافية والدبلوماسية والتعليمية التي تؤدي إلى نشر السِلم والرخاء في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار التركيت إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2021 بلغت حوالي 800 مليون دولار بعدما شهدت بعض التراجع خلال 2020، نتيجة تفشي فيروس كورونا، والتي بلغت حوالي 600 مليون دولار بالمقارنة مع 700 مليون خلال عام 2019، لافتاً إلى أنه وحسب أرقام هيئة الإحصاء التركية فإن قيمة التبادل التجاري خلال عام 2022 قد تتخطى الأعوام السابقة ما يؤشر إلى تطور مستدام في العلاقات التجارية بين البلدين، وخاصة مع توقعات صندوق النقد الدولى لعام 2022، في إشارة إلى أن الكويت وتركيا ستشهدان زيادة في النمو بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث يتوقع أن تصل في الكويت إلى 8.2 و4 في تركيا.

ومن جانبها، أفادت السفيرة طوبى نور سونمز بأن تركيا تتطلع لمزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، مؤكدة أن الكويت لديها مؤهلات وقدرات مالية واستثمارية ليست معروفة لدى الكثير من المستثمرين الأتراك، ما يتطلب ضرورة التواصل بين الجانبين للدفع بالاستثمارات سواء داخل تركيا أو الكويت.

وأوضحت أن تركيا لديها مقومات استثمارية ليس فقط في العقار والمقاولات وإنما في المجال الصحي والتكنولوجي، وصناعة السيارات والطاقة النووية لتوليد الكهرباء النظيفة، وغيرها من المجالات المختلفة.

وأشارت السفيرة التركية إلى أن تركيا تستطيع الاستفادة من خبرات الكويت في قطاع الاقتصاد الإسلامي وغيرها من القطاعات، منوهة إلى ضرورة توثيق العلاقات بين الجانبين من خلال زيارة وفد يمثل أعضاء الاتحاد لمكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية للعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين للقدوم إلى تركيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

واختتم التركيت اللقاء بالتأكيد على ضرورة تنسيق زيارات متبادلة بين البلدين، مبيناً أن الاتحاد على استعداد لترتيب زيارة لوفد من المستثمرين الكويتيين لزيارة تركيا في الفترة القادمة للقاء الشركات التركية والتعرف على المشاريع الاستثمارية المتاحة.

