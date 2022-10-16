«الكويتية» نظَّمت حملة توعوية للوقاية من «سرطان الثدي»

مال وأعمال

نظَّمت شركة الخطوط الجوية الكويتية حلقة نقاشية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي تحت عنوان «افحصي الأن لتحيي بأمان»، بالتعاون مع وزارة الصحة حيث استضافت الشركة الدكتورة موضي الشطي والدكتورة مريم الشطي والدكتورة زينب دشتي اللاتي سلطن الضوء على مخاطر سرطان الثدي وشرح طرق الاكتشاف المبكر للأورام والانعكاسات الإيجابية والتوعية بكيفية الشفاء والتعافي والتعامل مع المرض.

وعلى هامش الحلقة، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الخطوط الجوية الكويتية خالد البستان: ان الخطوط الجوية الكويتية تولي اهتماماً خاصاً بالعنصر النسائي خلف جدران الناقل الوطني، كذلك تهدف إلى زيادة الوعي تجاه مخاطر مرض سرطان الثدي الذي يعتبر تهديداً حقيقياً لصحة المرأة، ويتطلب كشفاً دورياً للحد من مخاطر الإصابة به.

وتأتي المبادرة في إطار الحملة السنوية التي تطلقها «الكويتية» على مستوى إداراتها وحساباتها الرسمية كافة على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية موظفاتها ولمشاركة المجتمع بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر عنه، وتم اجابة الموظفات على جميع استفساراتهن بخصوص الوقاية من مخاطر الاصابة بسرطان الثدي وتقديم النصائح الطبية لهن

هذا ويحفل سجل الخطوط الجوية الكويتية بالعديد من المبادرات الريادية على صعيد دعم القطاع الصحي وسعي الشركة إلى توفير مختلف سبل الدعم للمستشفيات والمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية في البلاد، إلى جانب قيامها بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية المتعددة الأغراض والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية بين أفراد المجتمع.

وفي الختام، تقدّمت المشاركات في الحلقة بجزيل الشكر ووافر الامتنان على رحابة صدر وفد وزارة الصحة لمشاركته في هذه الندوة ولما شهدته من تفاعل كبير بين الاطراف كافة في ما يعود برفع الوعي الصحي لدى موظفات الخطوط الجوية الكويتية.

