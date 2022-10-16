«أسواق المال» تدشِّن حملة توعوية لجائزة المستثمر الخليجي الذكي

مال وأعمال

تبدأ هيئة «أسواق المال» حملتها التوعوية واسعة النطاق الخاصة بجائزة المستثمر الخليجي الذكي، والتي تمثل مبادرة غير مسبوقة لبرنامج التوعية الاستثمارية الخليجي المشترك «ملم»، وذلك بعد تمديد إمكانية المشاركة في مسابقاتها المختلفة حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر القادم بعدما سبق الإعلان عنها في شهر مارس الماضي.

هذا، وتمتد الحملة التوعوية المكثفة للهيئة حتى موعد انتهاء المشاركة فيها، حيث تستهدف تقديم التوعية المطلوبة بالجائزة ومساراتها وشروطها لمختلف الفئات المجتمعية من المواطنين والمقيمين، وفعاليات وأنشطة تتنوع بين تلفزيونية وإذاعية وصحافية، ورسائل توعوية عبر حسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفعاليات جماهيرية. وتجدر الإشارة إلى أن «جائزة المستثمر الخليجي الذكي» هي مبادرة تهدف لتعزيز الثقافة المالية وتعميق الوعي الاستثماري والتواصل الفاعل بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول المجلس المهتمين بأنشطة الأوراق المالية الحاليين والمستقبليين، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة في إنتاج محتوى إبداعي ذي طابعٍ يتصل بقضايا التوعية المالية والاستثمارية متعدد المسارات المتاحة كالرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو.

هذا، وقد وصل مسار الجائزة إلى مراحله الحاسمة مع اقتراب موعد إسدال الستار على باب المشاركة فيها والتي تمتد بين الأول من يونيو والسادس والعشرين من شهر نوفمبر القادم، حيث يدخل مرحلته النهائية عند إجراءات التصفية والتحكيم والإعلان عن الفائزين بجوائزها القيمة والتي يبلغ مجموعها 275 ألف ريال سعودي تقدم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كلٍ من مجالات تنافساتها الثلاثة (الفيديو، الرسم، التصوير الفوتوغرافي). وتمثل هذه الفعالية إحدى نتاجات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلِم» في عامه الثاني، وهو برنامج مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأ تنفيذه في شهر نوفمبر 2020، والتي تستهدف تقديم التوعية المالية والاستثمارية اللازمة للمتعاملين في الأسواق المالية والمهتمين بها من مختلف القطاعات. وهيئة أسواق المال تعلن عن حملتها التوعوية الخاصة بهذه المسابقة، إذ تحث الجميع على المسارعة للاطلاع على شروطها، ومسارات جوائزها، والمشاركة فيها باعتبارها فرصة قيمة للتعبير عن مواهبهم، وتقديم رؤاهم الإبداعية، والاطلاع على أفكارٍ خلاقة لتعزيز الوعي الاستثماري، وتعميق العادات المالية السليمة والسلوكيات الصحيحة في مجال أنشطة الأوراق المالية.

