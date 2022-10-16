برقان يطلق برنامج «المنح الدراسية»

مال وأعمال

أطلق بنك برقان مؤخراً برنامجه الجديد للمنح الدراسية دعما لالتزامه الراسخ بتطوير كفاءاته الوطنية في إطار جهود البنك المتواصلة لتنمية رأس ماله البشري والاستثمار بشكل خاص في كوادره الوطنية. وقد تم في إطار البرنامج اختيار عشرة موظفين متميزين من أقسام مختلفة، حصلوا على الدعم المادي الكامل الذي يُمَكِّنهم من استكمال دراستهم والارتقاء بمسارهم الأكاديمي والمهني.

وتعليقا على إطلاق هذا البرنامج، صرّح رائد عبدالله الهقهق، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان، والرئيس التنفيذي – الكويت، قائلا «يواصل بنك برقان تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأمد التي تركز بشكل خاص على تطوير رأس المال البشري وتكوين كوادر مصرفية متمرسه تتمتع بالمهارات الوظيفية والمعرفة التقنية الواسعة وأعلى مستويات الكفاءة والخبرة العملية والمهنية التي تساهم في تحقيق الأهداف الطموحة للبنك. ويعتبر برقان موظفيه أحد أهم أصوله التي تمكنه من الحفاظ على المستوى الرفيع للخدمات التي يقدمها وتطوير التجربة المصرفية الشاملة للعملاء، بما يساهم في ترسيخ مكانة برقان الريادية في القطاع المصرفي والمالي في الكويت».

من جانبها، علقت هالة الشربيني، رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير لمجموعة بنك برقان، على إطلاق البرنامج قائلة «تم ترشيح عشرة موظفين متميزين ليحصلوا على منحة دراسية كاملة في إطار البرنامج، وسوف يساعدهم هذا الدعم على استكمال مسيرتهم التعليمية في عدة مجالات منها الإدارة المالية والاقتصاد وإدارة الأعمال وغيرها».

وأضافت الشربيني» نفخر في برقان بالتزامنا المتواصل بتطوير موظفينا والاهتمام بهم. فمنذ انضمامهم إلى فريق عمل البنك، نحرص على وضعهم على مسار واضح للنمو والتطور المهني، ذلك أننا نؤمن بأن تنمية موظفينا وصقل وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بصورة مستمرة هو أحد عوامل النجاح لأعمال البنك».

بنك برقان ملتزم بدعم وتعزيز مسيرة موظفيه كافة، وهو يحرص بشكل خاص على إدماج الكوادر الوطنية والاستثمار في دعم كفاءاته الكويتية الشابة لتشغل مناصب قيادية وتلعب دورا أكبر في تطوير القطاع المصرفي. ويواصل البنك ترجمة إيمانه الراسخ بالأهمية المحورية لرأس ماله البشري في إنجاح أعماله من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير

موظفيه عبر برامجه المتكاملة والشاملة التي توفر فرصا للتطور على عدة مستويات وفي مجالات مختلفة.

