«الفيدرالي» يتطلع لرفع الفائدة مجدداً

مال وأعمال

يلمّح صانعو السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى أنهم جاهزون لزيادة أسعار الفائدة بنسب أعلى مما كان مخططاً له في السابق، وإن لم يكن بالضرورة أن يحدث ذلك بوتيرة أسرع، إذ بدا من خلال أحدث البيانات، أن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة أكثر رسوخاً واستمرارية.

وأكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كانساس سيتي، إستر جورج، أنه يتوجب على البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى متشدد لكبح معدلات التضخم، ولكن مع الحرص على ألا يكون ذلك بوتيرة سريعة، ما قد «يتسبب في اضطرب الأسواق المالية والاقتصاد.

