الدولار.. ضيف ثقيل خلال اجتماع أسياد الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

يُعتبر الدولار القوي جداً مشكلة الجميع تقريباً- لكنه التحدي الوحيد الذي لا يستطيع أسياد الاقتصاد العالمي مواجهته بشكل مباشر.

ارتفعت العملة الأميركية 15% تقريباً هذا العام، وهي في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب منذ أوائل الثمانينيات، فيما كانت الدول في كل أنحاء آسيا وأميركا اللاتينية، تستهلك احتياطياتها الأجنبية في محاولة منها لدعم عملاتها.

يكمن القلق الأكبر بالنسبة إلى بقية العالم، في أن حملة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم الجامح عن طريق رفع أسعار الفائدة الأميركية -المحرك الرئيسي لقوة الدولار- لم تكتمل بعد. وهذا يعني أن الضغوط على العملات قد تزداد سوءاً، حيث تساعد مكاسب الدولار في احتواء أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بينما تهدد بدفعها إلى الارتفاع في كل مكان آخر.

في واشنطن، حيث يعقد «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» اجتماعهما نصف السنوي هذا الأسبوع، سيطر الدولار القوي على المحادثات، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر، حيث طرح وزراء المالية الأمر بشكل مباشر مع «صندوق النقد الدولي»، ووزارة الخزانة الأميركية، و«الاحتياطي الفيدرالي»، بحسب شخص، طلب عدم ذكر اسمه لأن المحادثات لم تكن علنية. قال الشخص المطلع على الأمر إن كبار المسؤولين الماليين الذين يتعاملون مع الولايات المتحدة، لم يشتكوا على وجه التحديد، ولا يتوقعون أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بأي شيء مختلف، لكنهم أرادوا استعراض تفاصيل الآثار غير المباشرة وجهاً لوجه. احتياطيات العملات الأجنبية بالعالم تسجل انكماشاً قياسياً قيمته تريليون دولار. نظراً للتحدي الذي يمثله التضخم في الولايات المتحدة -الذي تم تسليط الضوء عليه عندما أظهر تقرير أن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي- هناك قناعة بأنه لا يوجد شيء آخر يمكن لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القيام به، سوى المُضي قُدماً في المسار الذي يسلكه.

