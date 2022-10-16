الجندي: عام لإنهاء إجراءات شحن سيارات المصريين

مال وأعمال

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي: إن قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من جميع الرسوم والجمارك جاء في مصلحتهم تماما، مشيرة إلى أن المصري بالخارج من حقه أن يجلب سيارة شخصية لمصر، والقانون الجديد الذي تمت إحالته لمجلس النواب المصري، ينص على أنه لكل مصري بالخارج عمره 16 عاما أو أكثر أن يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط.

وأضافت وزيرة الهجرة المصرية، أن مشروع القانون ينص أيضاً على أن تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون 4 أشهر، وإنهاء إجراءات الشحن والنقل في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كل تلك الإجراءات.

ولفتت الوزيرة المصرية، إلى أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية صعبة، وأن جلب المزيد من العملة الصعبة هو شكل من أشكال الدعم في وقت الأزمة، موضحة أن كل الدول تحرص في وقت الأزمات على تدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة.

وتابعت وزيرة الهجرة إننا في مصر هناك زيادة في أسعار السيارات، وذلك في ضوء أزمة صناعة السيارات في الدول الغربية، بالإضافة إلى توقف بعض المصانع بسبب أزمة الغاز فأصبح المنتج من السيارات أقل وأصبح هناك ارتفاع شديد في أسعار السيارات في السوق، وفقا لمبدأ العرض والطلب نتيجة الأحداث العالمية التي تعاني منها دول العالم والتي أثرت سلبا على أسعار السلع والخدمات.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن الاهتمام بالمصريين هو أسلوب عمل وليس مؤقتا، فهم في قلب عملية التنمية التي تتم، سواء كان مصريا في الداخل أو في الخارج، فهذا جزء من سياسة عمل الحكومة المصرية، معلنة أنه سيكون هناك المزيد من المميزات والمحفزات في جميع المجالات مثلما حدث في توفير عروض في مجال الطيران و الإسكان أو أوعية ادخارية مخصصة للمصريين بالخارج. وأكدت السفيرة سها جندي، على أن تحديد 4 شهور فقط جاء لعدم التأثير على صناعة السيارات القائمة في مصر.

