loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بن سبت: قرار «أوبك +» بخفض الإنتاج صائب


وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك +» في اجتماعها الأخير في شأن خفض الانتاج بمقدار مليوني برميل اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم، وصفه بـ «القرار الصائب» وأنه جاء في الوقت المناسب، مؤكدا أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي؛ حيت يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 في المئة خلال عام 2023. وأوضح بن سبت في بيان صحافي أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة «أوبك+» في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض. وأشار إلى أن الهدف الرئيس من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة