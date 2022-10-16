بن سبت: قرار «أوبك +» بخفض الإنتاج صائب

مال وأعمال

وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك +» في اجتماعها الأخير في شأن خفض الانتاج بمقدار مليوني برميل اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم، وصفه بـ «القرار الصائب» وأنه جاء في الوقت المناسب، مؤكدا أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي؛ حيت يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 في المئة خلال عام 2023. وأوضح بن سبت في بيان صحافي أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة «أوبك+» في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض. وأشار إلى أن الهدف الرئيس من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.