تراجع أسعار الذهب 3.5 % إلى 1648 دولاراً

مال وأعمال

سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في أكتوبر الحالي ، وسط ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية. ويتزامن مع خسائر الذهب زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي سيرفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل في ظل استمرار ارتفاع التضخم. وسجلت قراءة التضخم عن الشهر الماضي مستويات 8.2% وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 8.1%. وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.7% أو بحوالي 28.10 دولاراً للأونصة إلى 1648.90 دولاراً للأونصة، إذ يتداول المعدن الأصفر عند أقل مستوى منذ السابع والعشرين من سبتمبر. وعلى مدار الأسبوع، سجل الذهب خسائر بنحو 3.5%.