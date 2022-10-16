معبد أبو سمبل.. أعظم معابد مصر القديمة

Sunday النهار

مدينة أبو سمبل تعد من أجمل مناطق مصر السياحية وهي من منطقة نوبة الخلابة وتقع على صفحة النيل الغربية وتبعد 280 كم عن أسوان حيث تضم معبدا محفورا في الصخر هو معبد أبو سمبل الكبير الذي كرسه الملك رمسيس الثاني لنفسه وللآلهة (آمون، وبتاح، ورع حور) وقد نحت المعبد في الواجهة وهو يضم أربعة تماثيل عملاقة احدها لرمسيس، ويبلغ طول كل تمثال من التماثيل 20م..

وعلى الرغم من ضخامة هذه التماثيل فقد أبدع المثّال المصري القديم في نحت ملامح الوجه الوسيم، والابتسامة الرقيقة التي تستقبل اشعة الشمس المشرقة، وفوق التماثيل نطاق نقشت فيه أسماء رمسيس الثاني وألقابه «المؤلَّه والمولود من الشمس والمختار منها» كما تزخر جدرانه بمناظر ونصوص أهمها ما يصور معركة قادش الشهيرة التي وقعت بين قوات الملك رمسيس الثاني ملك مصر والحيثيين بقيادة الملك مواتللي الثاني بمدينة قادش التي تقع على الضفة الغربية لنهر العاصي في سورية جنوب بحيرة حمص بعدة كيلومترات. ويتميز معبد ابوسمبل بتعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس مرتين في العام (الاولى في 22 فبراير، والثانية في 22 أكتوبر) حيث تصل تلك الأشعه إلى أعمق مكان في المعبد وهو قدس الأقداس. وبجوار المعبد الكبير يقع معبد أبو سمبل الصغير الذي خصصه الملك رمسيس الثاني لزوجته نفرتاري.

ويعتبر معبد أبو سمبل الكبير من أضخم المعابد التي شيدت في عصر الدولة الفرعونية الحديثة بل ويعتبر نموذجا فريدا في فن العمارة.

وقد نحت هذا المعبد بارتفاع 33 مترا وبعرض 38 مترا وبعمق 63 مترا في الصخر في عصر الملك رمسيس الثاني، وهو ما جعل تعامد الشمس على وجه الألهة رمسيس وآمون ورع يستمر حوالي 20 دقيقة في اليومين المحددين.

وتزين واجهة المعبد أربعة تماثيل عملاقة لرمسيس الثاني نحتت في الحجر الرملي، وعلى جدران صالة الأعمدة الكبرى تم تسجيل معارك رمسيس الثاني الحربية ومن بينها معركة قادش الشهيرة.

أما معبد أبو سمبل الصغير المخصص للملكة نفرتاري فيقع شمال المعبد الكبير وواجهته عبارة عن صرح يبلغ عرضه 30 مترا وارتفاعه ثلاثة عشر مترا، ويتكون من ستة تماثيل ضخمة متجاورة يبلغ ارتفاع الواحد منها أحد عشر مترا يقسمها مدخل المعبد إلى مجموعتين كل مجموعة تتألف من ثلاثة تماثيل، منها اثنان لرمسيس الثاني يتوسطهما تمثال لنفرتاري، كما يتوسط الواجهة مدخل يؤدي إلى صالة تضم ستة أعمدة مربعة.

ويضم معبد نفرتاري نقشا يصورها بين المعبودتين إيزيس وحتحور، بينما تنتهي صالة المعبد إلى قدس الأقداس الذي يضم بعض الحجرات الجانبية المخصصة للتخزين ولخدمة كهنة المعبد. ? ظاهرة تعامد الشمس هي واحدة من أندر الظواهر الفلكية التي جسدها قدماء المصريين داخل المعابد القديمة.

? ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس كانت تحدث يومي 21 فبراير و21 أكتوبر قبل عام 1964 إلا أنه بعد نقل معبد ابوسمبل لإنقاذه من الغرق تحت مياه بحيرة السد العالي في بداية الستينيات تحول التعامد إلي يومي 22 في كل من الشهرين المحددين.

? ظاهرة تعامد الشمس تأخذ في الظهور بدايه من شروق الشمس ولمدة 20 او 25 دقيقة.

? قدس الأقداس يقع داخل معبد الملك رمسيس الثاني بأبوسمبل ويبعد عن المدخل بحوالي 60 مترا ويتكون من منصة تضم تمثالا للملك رمسيس جالسا وبجواره 3 تماثيل منها واحد للإله رع حور وآخر للإله أمون وثالث للإله بتاح وتتعامد الشمس على وجوه ثلاثة فقط من تلك التماثيل.

? لا تتعامد الشمس على وجه التمثال الرابع للإله بتاح الذي كان يعتبره القدماء إله الظلام.

? يرجع السبب وراء تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني الى سبب ذكر في روايتين:

? الاولى: هي ان المصريين القدماء صمموا المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعي وموسم الحصاد.

? الثانية: هي أن هذين اليومين يتزامنان مع يوم مولد الملك رمسيس الثاني ويوم تتويجه على العرش.

? تم اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس في شتاء عام 1874 عندما رصدت ذلك الكاتبة البريطانيه «إميليا إدوارن»، وقد سجلتها في كتابها المنشور عام 1899 بعنوان «ألف ميل فوق النيل»

? قليلون من يعرفون أن معبد أبوسمبل في الأساس كان قد بدأ بناؤه للملك «سيتي الأول» وأن هناك أجزاء من المعبد قد شيدت بالفعل قبل تتويج الملك رمسيس،وبعد وفاة «سيتي الأول» وتتويج رمسيس أصبح الأخير فرعون مصر وهكذا كتب له أن يتخلد اسمه بظاهرة فريدة من نوعها.

? الشمس لها مكانة كبيرة في الحضارة الفرعونية لذا كان الحدث المهم لتذكر الملك هو تعامد الشمس على وجهه وقد اختير يومان مهمان في تاريخ حياته هما يوم ولادته ويوم تتويجه.

? وصلت علوم الفراعنة لنقطة شروق الشمس في بداية الفصول وإلى نقطة غروبها كما استطاعوا أن يقسموا تحرك الشمس يوميا وعلى هذا الأساس تم اختيار الموضع الذي ستشرق عنده الشمس بالضبط يوم ولادة الملك وضبط زوايا الارتفاع ليكون هو نفس موضع شروقها يوم تتويجه. ? تخترق أشعة الشمس الممر الأمامي لمدخل معبد رمسيس الثاني بطول 60 مترا حتى تصل إلى قدس الأقداس.

? نقل المعبد عن طريق تفكيك أجزائه وتماثيله مع إعادة تركيبها في موقعها الجديد على ارتفاع 65 متراً أعلى من مستوى النهر، وتعتبر واحدة من أعظم الأعمال في الهندسة الأثرية.

? معابد أبوسمبل تم اكتشافها في الأول من أغسطس عام 1817، عندما نجح المستكشف الإيطالي جيوفاني بيلونزي، في العثور عليها بين رمال الجنوب.

? ظاهرة تعامد الشمس تم اكتشافها في عام 1874، عندما رصدت المستكشفة «إميليا إدوارذ» والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة وسجلتها في كتابها المنشور عام 1899 بعنوان «ألف ميل فوق النيل».

? شيد الملك رمسيس الثاني معبده الكبير في أبو سمبل، وشيد بجواره معبداً لمحبوبته زوجته الملكة نفارتاري.

? يوما تعامد الشمس تم تحديدهما بدقة قبل عملية النحت، مع ما يستلزمه ذلك من معرفة تامة بأصول علم الفلك وحسابات تحديد زاويا الانحراف.

