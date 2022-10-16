الأطفال على الإنترنت.. «فرائس» سهلة للتنظيمات الإرهابية

Sunday النهار

حذر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في السعودية «اعتدال» من حيل تهدف إلى «استقطاب وتجنيد» الأطفال عبر الإنترنت تشير الى خطر يتربص بالأجيال، ويتطلب حلولاً لمواجهته ومنعه من استغلال التقنيات المتطورة لتنفيذ أهدافه المدمرة للمجتمعات.

ووفق ما ذكر «اعتدال» في منشور على تويتر «تتعدد مضامين حواضن استقطاب وتجنيد فئة صغار السن على شبكة الإنترنت» مبيناً أن ذلك يتم «من خلال جذبهم عبر ألعاب إلكترونية خاصة، أو مقاطع مرئية وصوتية حماسية مضللة تشجع على العنف والإرهاب».

وأكد المركز أنه لمكافحة هذه الحيل فهناك حاجة إلى «تعاون مجتمعي مكثف في مكافحتها ورفع الوعي حيال مخاطرها».

ونشر «إنفوغراف» بعنوان «من حيل استقطاب وتجنيد صغار السن» أوضح أن الاستقطاب والتجنيد يتم «من خلال متابعة اهتماماتهم، الحد الذي يصل ببعض الجماعات والتنظيمات إلى تصميم حواضن توفر لهم في ظاهرها ما يتطلعون إليه من ترفيه ومرح، فيما هي في حقيقتها حاضنة تجنيدية لهذه الفئة العمرية».

وقال: إن «هناك 3 مضامين للحواضن التجنيدية، وهي الرسوم المتحركة، حيث من خلالها يتم النشر والترويج للأفكار المتطرفة، والمقاطع العاطفية، التي يكون فيها محتويات مضللة ومزيفة عن بطولات وهمية من شأنها إثارة حماس القصر ودفعهم نحو ارتكاب عمليات إرهابية، والألعاب الإلكترونية، التي يمكن أن تصممها بعض الجماعات بهدف تغيير السلوك نحو العنف والمكافأة عليه».

الأرض والإنترنت

«الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب ليست موجودة على الأرض فقط بل أصبحت بشكل متزايد على شبكة الإنترنت»، ذلك ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حديث سابق حول استغلال «الإرهاب» للإنترنت. وأوضح «يستغل الإرهابيون وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة والشبكة الإلكترونية المظلمة لنشر الدعاية وتجنيد الأعضاء وتنسيق الهجمات». واعتبر غوتيريش أن «الإرهاب والتطرف العنيف» يقوضان السلم والأمن الدوليين، ويبثان الفرقة بين المجتمعات، ويفاقمان الصراعات ويزعزعان استقرار مناطق بأكملها.

وأضاف أنهما يعرقلان أيضاً جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويعيقان تحقيق التنمية المستدامة.

ويصف الباحث الاجتماعي د. واثق عباس الأطفال بأنهم أرض خصبة للجهات الداعمة للإرهاب لافتاً إلى أن «ما يزيد نجاح مساعي هذه الجهات في توجيه الأطفال وفق ما تريد هو هوس الصغار بالإنترنت». وقال عباس إن «تجنيد الأطفال» أصبح العمود الفقري للإرهابيين، لافتاً إلى أن الصغار يمكن الدخول إلى عالمهم بسهولة والتحكم بأفكارهم وتوجيههم «عقائدياً».

من خلال البحوث التي أجراها يؤكد عباس أن هناك مراحل عديدة تعمل وفقها الجهات التي تسعى لتجنيد الأطفال، مبيناً أن هناك مكاسب آنية، وأخرى بعيدة المدى، لافتاً إلى أن «الأجيال من الشباب التي شاركت في أعمال إرهابية بدول عدة كان جرى إعدادها منذ وقت طويل عندما كانوا صغاراً».

الدعاية المضللة

على الرغم من أن تجنيد الأطفال من قبل جماعات إرهابية ومتطرفة ليس بحديث عهد، لكنه وفق ما تذكر تقارير دولية متخصصة أصبح أخطر مع وجود الشبكة العنكبوتية. خلال أكثر من عقد أخذت محاولات تجنيد الأطفال تستغل الإنترنت الذي هو الآخر أصبح الشغل الشاغل للأطفال والمراهقين والشباب. ووجود وسائل اتصال مختلفة وعديدة عبر الشبكة العنكبوتية فضلاً عن التطبيقات العديدة، توفر خيارات مثلى للجهات التي تقف وراء استغلال الأطفال من خلال الدخول عبر برامج مختلفة لجذبهم، ثم بث أفكارها فيهم. الأطفال بشكل خاص معرضون أكثر من غيرهم للوقوع في حبال هذه الجماعات؛ لكونهم أكثر نشاطاً في استخدام الإنترنت وأقل خبرة في كشف الحيل والدعايات المضللة والتزييف. ويزخر اليوتيوب والماسنجر وغرف الدردشة والعديد من المواقع برسائل بأشكال جاذبة وبلغات عديدة تستهدف الصغار. وتقول «المفوضية الأوروبية» إن واحداً من كل 3 مستخدمين للإنترنت هو طفل، أي نحو 33% من مستخدمي الإنترنت في العالم أطفال.وهؤلاء الأطفال يدخلون إلى الإنترنت في سن أصغر من أي وقت مضى عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة، وهم يقضون مزيداً ومزيداً من وقتهم على الإنترنت، ويتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي ويلعبون الألعاب، ويستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول، ويحدث هذا في كثير من الأحيان من دون إشراف الكبار.

خطط ونصائح

يقول د. واثق عباس: إن هناك مهمة يجب على الجهات الحكومية والأهالي أداءها لتجنيب الأطفال الانخراط في صفوف التنظيمات المتطرفة. ويرى عباس أن «المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة. ما يزيد صعوبتها تمكن الصغار من الوصول إلى الإنترنت بسهولة، خاصة في دول الخليج؛ نظراً لرفاهية السكان أكثر من غيرهم من بقية الشعوب».

لكن من جهة أخرى يرى أن «ما يسهل من الحفاظ على الصغار في الخليج هي البيئة»، لافتاً إلى أن «المجتمع مسلم ويلتزم بتقاليد وعادات موروثة، فمن خلال التوعية الدينية وعبر الجهات المختصة، والمجتمعية من خلال العوائل والقبائل يمكن توعية الأجيال ووضعهم في المسار الصحيح». ما يجب على الأهل فعله هو مراقبة أبنائهم ومعرفة المواقع التي يتابعونها على الإنترنت، والتقرب من الصغار ومحاولة مصاحبتهم كأصدقاء من قبل الأبوين.

مهام كبيرة يجب على الوالدين أداؤها للحفاظ على سلامة أبنائهم وعدم انخراطهم لا في «جماعات إرهابية» فقط بل في كل ما هو سلبي يمكن حصوله من خلال التواصل عبر الإنترنت. ويؤكد محمد طلال الهاشمي، مهندس برمجيات ومدير شركة تسويق إلكتروني إن «أشخاصاً بأعمار مختلفة بينهم رجال ونساء فاقت أعمارهم العقد الثالث يقعون في فخاخ الذين يتصيدون عبر الإنترنت». ويقول الهاشمي إن من الضروري التعامل مع الإنترنت على أنه «جاسوس أو عدو يحاول أن يخترق خصوصيتي وعليه يجب أن أضع العديد من وسائل الحماية وهو ما يجب أن يفعله كل شخص، وعلى الأبوين أن يفعلوا ذلك أيضاً مع صغارهم».

وينصح الهاشمي باعتماد أحدث نسخ برامج الحماية من الفيروسات، وإخفاء أي معلومات حقيقية للطفل، ومراقبة الرسائل الواردة، ومنع الطفل من استخدام بريد إلكتروني سري، إنما يكون البريد متاحاً للوالدين.

ويوصي الهاشمي بعدم ترك الأولاد منعزلين وهم مع أجهزتهم وتحديث البرامج باستمرار ومحاولة عدم إرسال أي بيانات وصور شخصية، والابتعاد عن فتح أي رابط مجهول. كما يحث على عدم التسرع بالموافقة على طلبات صداقة دون التأكد من الشخص، فمن الممكن أن يكون المرسل جهة مشبوهة تعرف عن نفسها بأنها طفل أو جهة مهتمة بالطفولة والألعاب.

ويؤكد ضرورة قفل خاصية تشارك المعلومات، وضرورة استخدام كلمات سر معقدة، وتبديلها شهرياً إن أمكن.

