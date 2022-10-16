نوفا عماد لـ«النهار»: «ياعشق قلبي».. إهداء إلى كلِّ العشاق

Sunday النهار

أطلقت الفنانة نوفا عماد احدث اغانيها التي صورتها مؤخرا في الامارات وهي بعنوان «ياعشق قلبي» وهي من كلمات صباح المالكي والحان علي محمد ومن خلال هذه الاغنية تم دمج الكلمة العراقية باللحن الخليجي.

وقد صرحت نوفا عن اغنيتها الى «النهار» قائلة: تعتبر هذه الاغنية ضمن العديد من الاغاني التي قمت بادائها والتي من خلالها اتنوع في الكلمة واللحن والتي يجب ان تكون ذات معنى ومن خلال اغنية «ياعشق قلبي» فانني سعيت إلى ادمج الكلمة العراقية مع اللحن الخليجي المميز خاصة ان قصة الاغنية تتمحور حول قصة حب ونظرا الى كونها من تلك النوعية فانني اهديها الى كل العشاق.

واضافت ايضا: تعتبر اغنية «ياعشق قلبي» تدشيناً لتعاوني مع الشاعر صباح المالكي واتوجه بالشكر لكل فريق العمل لاسيما الملحن علي محمد والموزع مثنى العيسى وأتمنى ان تحوز الاغنية على اعجاب الجمهور واهتمامهم لان الاغنية في العراق والخليج العربي تعتبر في التقييم والمتابعة ويوجد انتباه كبير على الكلمة واللحن وهذا ما اسعى إليه في كل عمل غنائي ان تكون الاركان مكتملة من خلال تعاوني مع الشاعر والملحن.

يذكر ان نوفا عماد مطربة عراقية مغتربة ولدت في بغداد وتقيم حاليا في كندا وعشقها للغناء جاء من وسطها العائلي حيث إن والدتها سيتا هاكوبيان مطربة عراقية مشهورة في السبعينيات وكانت تلقب بـ«فيروز العراق» وواحدة من مطربات العصر الذهبي للغناء والفن العراقي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ووالدها هو المخرج العراقي المعروف عماد بهجت.

وقد طورت موهبتها ودرست الموسيقى ثم اختارت منذ بداية مشوارها الفني الطريق الصعب لأنها فضلت أن تكون فنانة مستقلة لا تعتمد للترويج لأغنياتها على شركات الانتاج. لكنها نجحت في اثبات ذاتها وفي خلق جمهور لها داخل العراق وخارجه.

