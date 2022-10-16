أصالة تتعرض للانتقادات من قبل الجمهور

Sunday النهار

تعرضت الفنانة أصالة لموجة من الانتقاد الشديد من قبل الجمهور، وذلك بعد ظهورها الأخير، والتي بدت فيه بملامح متغيرة لا تتناسب مع سنها، مما جعل رواد السوشيال ميديا ينتقدونها بشدة.

وصدمت أصالة نصري جمهورها خلال الفترة الماضية، وتحديدا قبل حفلها الأخير في دبي، وبعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة قامت بنشرها مؤخرا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب التغيير الكبير الذي طرأ على ملامحها، إلى درجة شبهها الجمهور ببسمة بوسيل.

الأمر لم يتوقف بتشبيه أصالة ببمسة بوسيل بل وصل الأمر لتشبيهها بالفنانة بلقيس فتحي والفنانة ياسمين صبري، قبل أن تخرج لتعترف بأنها خضعت لعملية تجميل مؤخرا دون الكشف عن تفاصيلها.

وقال بعض الجمهور لأصالة: أنت جميلة وملامحك جميلة واعتدنا عليها لماذا تفعلين ذلك؟ أنت لا تحتاجين إلى عمليات تجميل.

فيما قال أخر: كل سن وله جماله، وأنت جميلة في هذه الملامح التي ظهرت بها، فلماذا تفعلين ذلك؟ عواقب العمليات ليست جيدة، والسن الذي كنت تخشين من ظهوره سوف يزداد ويزداد لأنها إرادة الله وطبيعة السن.

ودافعت أحدى المعجبات عن تصرف أصالة قائلة: جميلة في كل حالاتك وكل ملامحك وكل تصرف تقومين به، اتركوا الناس في حالها، ولا تتدخلوا فيما لا يعنكيم، والتصرف في النهاية يعود لها وهي أدرى الناس بحالها ولولا الحاجة لهذا التصرف لما كانت قامت بهذا الأمر.

وساندها آخر قائلا: بنحبك في كل حالاتك يا أصالة وأفعلي ما تريدين، أحنا جمهورك ومعاكي وفي ضهرك.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تداولت صورة جديدة للفنانة أصالة، وقيل إنها لجأت للفوتوشوب كغيرها من النجمات، حيث إن الصور اعتمدت فيها على الفوتوشوب بهدف تعديل وتجميل صورها.

إلا أنها لم تسلم من خطأ فادح أوقعها في مأزق الانتقادات اللاذعة من جانب المتابعين.

ويبدو الخطأ واضحا من جدران الغرفة التي التقطت فيها الصور حيث إن الحيطان قد نحفت أيضا تزامنا مع نحافة جسم أصالة نصري! وعمدت إلى تنحيف جسمها من فوق عند ناحية الخصر، إلا أن الخطوط على الحائط التي تأثرت ومالت بفعل الفوتوشوب، فضحت حيلتها، وهو تأثير معروف في برامج تعديل الصور حيث يعتمد التأثير على مبدأ التصغير من المنتصف على شكل عين السمكة.

