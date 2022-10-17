ديوان Diwan

شاركتُ بصفتي راعياً لجائزة البغلي للابن البار، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بحضوري فعاليات ملتقى «العمل الخيري الإسلامي لمصلحة اللاجئين» الذي تم تنظيمه في 12 أكتوبر 2022م في بيت الأمم المتحدة في دولة الكويت برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة والنازحين لشؤون اللاجئين وبيت الزكاة الكويتي، وذلك تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها من اللجنة المنظمة للملتقى التي بذل أعضاؤها جهوداً مشكورة وراقية أدت لنجاح ملتقى العمل الخيري الإسلامي لمصلحة اللاجئين.

وجاءت مشاركتي في الملتقى تأكيداً للسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي تم وضعها واتخاذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في دولة الكويت، وذلك انطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني، وتأكيداً على الريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي؛ مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً، والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة في دولة الكويت. حيث أن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، يؤكد بأن النهج الذي رسمناه بأهدافنا الإنسانية، والتوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ خمسة عشر عاما مضت وحتى يومنا هذا، يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادئ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص، بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك، عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتحتم علينا مسئوليتنا المجتمعية وتشجعنا وتضعنا أمام تحدي المحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها، وتضاعف من مسئوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه ترسيخ العمل التطوعي، وبأهمية ترجمة السياسات العامة، بشأن تعزيز وتنميةً العمل الخيري والإنساني والتطوعي بكافة اشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت الحبيبة.

