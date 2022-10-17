العجمي: جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي تتميز بأهدافها ورسالتها الإنسانية

ديوان Diwan

التقت النهار بالدكتور ناصر محمد العجمي رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية الكويتية، حيث بين العجمي أن انطلاق جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي لعام 2022م برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، كأحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية الكويتية وبدعم متميز من العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس الإدارة لجميع فعالياتها، تعتبر من الانجازات التي نفتخر بها في مجال العمل التطوعي والخيري والإنساني.

واكد العجمي إن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية قام بالتنسيق مع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في تنظيم الجائزة في انطلاقتها الأولى في عام 2022م بهدف تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية وتقوية اواصر العلاقات المهنية والاجتماعية بين المنظمات الخيرية، وتوثيقاً وتقديراً للجهود التي قام بها أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري في دولة الكويت، ومشيداً بدور مبرة البغلي للابن البار في خدمة المجتمع، كما أشاد بالتعاون بين المبرة والاتحاد في واحد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية. وأعرب عن جزيل شكره وتقديره لمشاركة المبرة الجادة في أفرع الجائزة ومسابقاتها، وبمشاريع متعددة متميزة في المجال الواحد في المسابقة مما يؤكد الدور المتكامل للمبرة لاسيما في مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تتضمن الإحساس بالمشاركة الاجتماعية، حيث لم تترك الجائزة جانباً من الجوانب الاجتماعية الا وطرقتها، واستمرت في العمل والعطاء طيلة ستة عشر عاماً على التوالي، سائلا المولى عز وجل أن يديم التوفيق للمشاركين وللمكرمين والفائزين من جهة وكذلك للقائمين على المبرة في مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة الأخ الكبير إبراهيم البغلي. وذكر العجمي أن جائزة الابن البار، بلا مبالغة، من الجوائز الجادة في محتواها، وانتظامها وشمولها لأوجه النشاط الاجتماعي والتربوي في البلاد ومستوى رعايتها والأهم من ذلك كله في أثرها الجميل بشحذ الهمم للتنافس الشريف نحو الانجاز والتطوير والابداع، وما يزيد هذه الجائزة جمالاً توجيهها الى كل شرائح المجتمع واتاحتها الفرصة السهلة للمشاركة من الجميع لتعم الفائدة بشكل موضوعي وشفاف، كما أكد العجمي أن مبرة ابراهيم البغلي ومؤسسها الكريم العم إبراهيم طاهر البغلي والعاملين معه كتلة نشاط ومثابرة ما جعل المبرة تحتل مكانة رفيعة ضمن الفعاليات الاجتماعية والتربوية الرائدة وشكرهم باسمه وباسم إخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لثقتهم في اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية للمساهمة والعمل معهم في عضوية لجنة تحكيم جائزة وسام الابن البار في مجال العمل التطوعي من خلال تمثيل الاتحاد من قبل الأخوة الأفاضل السيد حمد البسيس أمين صندوق اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية والسيد عبدالعزيز الصبيحي أمين سر اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.

وأبدى العجمي بالغ سعادته بشأن الدور الانساني الاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز العمل التطوعي مؤكدا انتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الاقبال عليها وتنوع فعالياتها هو خير دليل على نجاحها واستمراريتها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة المختلفة، هذا واستعراض العجمي شروط وأحكام مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار في العمل التطوعي شاكراً ثقة رئيس مجلس إدارة المبرة واللجنة العليا للجائزة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد، مؤكداً على دور المبرة بطابعها التطوعي والأهلي والشعبي، وكذلك مما يحسنها ويقويها؛ تكاملها مع كل مؤسسات المجتمع المدني المقابلة، وعلى سبيل المثال مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، في تحقيق التكامل العملي الطيب والجميل الذي نعمل ونتعاون معاً فيها ونسهم في تعزيز العمل التطوعي والخيري والإنساني في المجتمع وتحقيق أهداف المبرة والاتحاد بالصورة المطلوبة من خلال تطبيق الآليات التالية:

? العمل على ترجمة اهتمام وحرص العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار إلى عمل تنفيذي بشأن ضرورة وأهمية تفعيل المسابقة والتأكيد على دور اللجنة العليا والاتحاد في نشر وحث الجمهور على المشاركة في المسابقة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي وفي مواقع الاتحاد والمبرة.

? تفعيل وتعزيز دور اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية في نشر ودعم مسابقة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي من خلال الإعلان عنها في المواقع الالكترونية الخاصة بالاتحاد وكذلك تعميمها على جميع المبرات والجمعيات الخيرية وحثها على المشاركة في المسابقة.

? حث وتشجيع أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد لتقديم أعمالهم التطوعية المختلفة. وأشار العجمي إلى أن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار أعلنت منذ الأول من يونيو 2022م عن تنظيم مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي لعام 2022م أحد مشاريع المبرة الخيرية والاجتماعية والتوعوية الهادفة، بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية،تفعيلاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع افراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية لتعزيز وتوثيق العمل التطوعي ولتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح المجتمع في دولة الكويت.

شروط وأحكام المسابقة

? المشاركة في الجائزة لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني من المواطنين والمقيمـين في دولة الكويت.

? لا يقل سن المتطوع المشارك عن 18 سنة.

? الأعمال التطوعية المشاركة والتي تم تنفيذها داخل وخارج دولة الكويت يجب أن تقع خلال الفترة من 1/1/2020م وحتى 31 /10/2022م.

? لا تقبل الأعمال التي يتم تنفيذها خارج دولة الكويت من قبل المقيمين في دولة الكويت.

? يجب أن تعكس الأعمال التطوعية التي قام بها المتطوع أحد مجالات العمل التالية: (الاجتماعي، الخيري، الديني، التربوي، الصحي، الإعلامي، الثقافي، والتنموي، والتعاوني)

? يجب أن يقدم المتطوع تقريراً كتابياً تفصيلياً عن كل عمل تطوعي قام به، موضحاً فيه طبيعة العمل وآلية تطبيقه، وتحديد مكان تنفيذه، وعدد المستفيدين والكميات العينية التي تم توزيعها إن وجدت، َمرفقا به الصور الفوتغرافية او الأفلام التصويرية التي لا تتجاوز مدتها (60) ثانية والتي تبين وتعبر عن الأعمال.

? تقديم الشهادات أو المستندات التي حصل عليها من الجهات التي تطوع لديها إن وجدت.

? استيفاء جميع البيانات في البنود أعلاه شرط أساسي لقبول المشاركة.

? يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر الأعمال الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

? يحق للجنة المنظمة عدم قبول أو رفض الأعمال المشاركة دون إبداء الأسباب.

جوائز الفائزين

أولاً: سيتم اختيار عدد (3) فائزين من بين الأعمال المؤسسية، ويمنح كل فائز:

? المركز الأول جائزة مالية تبلغ قيمتها (1000) د.ك ألف دينار كويتي.

? المركز الثاني جائزة مالية تبلغ قيمتها (750) د.ك سبعمئة دينار كويتي.

? المركز الثالث جائزة مالية تبلغ قيمتها (500) د.ك خمسمئة دينار كويتي.

ثانياً: سيتم اختيار عدد (3) فائزين من بين الأعمال الفردية، ويمنح كل فائز:

? المركز الأول جائزة مالية تبلغ قيمتها (600) د.ك ستمئة دينار كويتي.

المركز الثاني جائزة مالية تبلغ قيمتها (400) د.ك أربعمئة دينار كويتي

? المركز الثالث جائزة مالية تبلغ قيمتها (250) د.ك مائتان وخمسون ديناراً كويتياً.

ثالثاً: سيمنح جميع الفائزين المجسم الذهبي لجائـــزة البغلي للابن البار، وشهادة تقدير معتمدة من رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار.

وأكد العجمي أن المشاركة في مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار في العمل التطوعي لعام 2022م من خلال الموقع الالكتروني لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للاين البار: Website www.albaghliaward.com حيث إن جائزة وسام الابن البار للعمل التطوعي تحتوي على استمارة مشاركة يجب على المشارك تعبئة هذا النموذج عبر الموقع الالكتروني والذي يحتوي على مجموعة من البيانات الشخصية للمشارك وكذلك بيانات خاصة عن العمل التطوعي الذي تم انجازه وهذا الجزء مهم جداً فيجب أن يقدم المتطوع تقريراً كتابياً تفصيلياً عن كل عمل تطوعي قام به، موضحاً فيه طبيعة العمل وآلية تطبيقه، وتحديد مكان تنفيذه، وعدد المستفيدين والكميات العينية التي تم توزيعها إن وجدت، مرفقا به الصور الفوتوغرافية او الأفلام التصويرية التي لا تتجاوز مدتها (60) ثانية والتي تبين وتعبر عن تلك الأعمال، كما يجب أن تعكس الأعمال التطوعية التي قام بها المتطوع أحد مجالات العمل المتمثلة في الجانب الاجتماعي،الخيري،الديني،التربوي، الصحي، الإعلامي، الثقافي، والتنموي، والتعاوني».

وحث العجمي من خلال توجيه ندائه لجميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية وضرورة المشاركة الفعالة في فعاليات الجائزة لعام 2022م، مساهمة من الجميع في ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي وتوثيقه، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح والفوز بجائــزة وسام البغلــى للابــن البــار في العمل التطوعي في انطــلاقتها الأولى، كما بين العجمي أهم الإجراءات التي تقوم بها لجنة التحكيم والتقييم والتي تتكون من خبرات متخصصة في مجال العمل التطوعي بالتنسيق بين الاتحاد والمبرة، لاختيار الفائزين في الجائزة والتي تتمثل في قيام اللجنة بعدد من الخطوات والإجراءات لتقييم الاستمارات المشاركة بعد أن يتم تجميعها، حيث تقوم اللجنة بفرز تلك الاستمارات المستوفية لدراستها وتقييمها وفق معايير الجودة والتميز، والوقوف على بعض الجوانب فيها والتي تخص تقييم وواقعية ما قدم من بيانات من قبل المشاركين وهي مرحلة مهمه من مراحل التقييم والتحكيم تمهيداً لتحديد الفائزين من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والذين سيتم تكريمهم مع الفائزين في كل مسابقات الجائزة وتكريم أبناء الكويت البررة لعام 2022م في الحفل الختامي الذي سيقام برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والذي سيتم تنظيم فعالياته في تمام الساعة الـ (8:00) مساء يوم الإثنين الموافق 19/ 12 /2022م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.

