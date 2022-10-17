«الشيخوخة في المكان».. إطلالة اليوم العالمي للمسنين 2022 في الكويت

ديوان Diwan

لقد أصبح موضوع الرعاية المنزلية المتكاملة للمسن من قضايا الساعة والتي تحظى بالاهتمام في مجال رعاية المسنين حيث إن تعبير «الشيخوخة في المكان» وتوفير خدمات لهذه الفئة المتميزة من المجتمع عبر برامج متنوعة لهم ولمقدمي رعايتهم، من معايير رقى ونهضة وتقدم الدول في الوقت الراهن. ويعتبر الاهتمام بالمسنين في محل أقامتهم هو اتجاه أنساني بالمقام الأول نحو شريحة أفنت عمرها في خدمة الجميع، وهو وفاء لهذا الجيل ولما قدموه واعترافا لأفضالهم. وفى ضوء التزايد المستمر لنسبة كبار السن، ومع اعتبار مرحلة كبر السن التحول من الاستقلال وإعالة الذات الى التبعية، ومن القوة الى الضعف وعدم الاكتفاء الذاتي والحاجة للعون، ومع الاضمحلال لإمكانات وقدرات كبار السن مما يقلل قدرتهم على مواجهة ضغوطات الحياة لدرجة لا يمكن معها الوفاء الكامل بالمتطلبات المختلفة ومن ثم يصبح أكثر حاجة للاعتماد على الآخرين، تتجلى أهمية الرعاية المنزلية مما سيدفع بالمجتمعات الى تغيير نظم وأساليب هيكلة الرعاية الاجتماعية والذي يتمثل في دور المؤسسات الرسمية والخاصة والأسر والمسنين أنفسهم في ظل المستجدات فى مجال رعاية المسنين وإعادة توزيع الأدوار لمواكبة متطلبات العصر. كما أن المجتمعات تشهد العديد من التغيرات الثقافية وأخرى اجتماعية كالميل الى تكوين أسرة نووية وخروج المرأة للعمل مما يؤدى الى تراجع دور الأسرة التقليدي في رعاية المسنين ويستلزم توفير رعاية متكاملة طويلة أو قصيرة الأجل لكبار السن في المسكن والمراقبة الدائمة والثابتة وأجراء العديد من التعديلات للبيئة المحيطة لهم لجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم عن طريق تصميم برامج تدريبية لجلساء المسنين أو مقدمي الرعاية الصحية لتزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم على أداء واجباتهم بكفاءة وفاعلية وذلك من أجل استعادة المسن للمستوى الأمثل من السلامة الجسدية والذهنية ووقايتهم من المرض. وتتمثل الرعاية المنزلية بدايةً الى التدريب على استخدام طرق تواصل وتعامل خاصة وفعالة مع المسن. ومن المهم بمكان أن نشير إلى أننا لن نصل بكفاءة الى رعاية متكاملة بالمعارف فقط، بل وهذا هو الأهم، بتعديل اتجاهات مقدمي الرعاية تجاه المسنين بوجه أدق وأنماط سلوكهم ومهاراتهم. كما يشمل دور الجليس في مساعدة كبار السن على قضاء حوائجهم ونظافتهم ومتابعة برامجهم العلاجية وقياس العلامات الحيوية والاشراف على تغذيتهم التغذية الصحية السليمة والقيام بالإسعافات الاولية متى أستلزم ذلك ومشاركتهم في الترفيه وتعليمهم استثمار وقت الفراغ وشراء احتياجاتهم وقضاء مصالحهم الشخصية ومتابعة سجلهم المرضى وإحساسهم بالأمان والرفقة وحماية خصوصياتهم والدعم النفسي والتواصل الاجتماعي ومشاركة الهوايات والتواصل الفعلي مع المجتمع ومع الآخرين وحسن المعاملة والتأني في التعامل معهم واستخدام إجراءات الوقاية ومساعدتهم على تقبل أنفسهم كأفراد لهم مكانة في الحياة وتقديم العناية دون حرمانهم من الاستقلالية وأخذ آرائهم فيما يتعلق بشؤونهم وتطوير مهاراتهم الخاصة والتزام الأمانة والسرية في جميع الأوقات وتوفير بيئة أمنة لهم مع ضرورة الحفاظ على كرامة المسن. ونحن من هنا ننادي بأحقية كبار السن في الرعاية بالمنزل وعلى أعلى مستوى صحي ممكن وإمداد جليس المسن بدليل عملي عن أساليب الرعاية المنزلية المتكاملة، يوفر معلومات صحيحة وممارسات دقيقة مزودا برسومات وصور توضيحية لأفضل طرق الأداء وأفضل وأنسب الأدوات لذلك ونماذج لخطط عناية مختلفة في أطار علمي ممنهج يبدأ بالتخطيط وينتهى بالتقييم في أطار زمنى محدد ومحتوى لكل جلسة واستخدام أساليب ووسائل تدريبية وتعليمية متطورة في خلال عدد من الجلسات، تشمل أهدافا معرفية ومهارية ووجدانية وتعليمية. وكل ذلك لن يتأتى الا بزيادة الوعى بأساليب الرعاية المنزلية المتكاملة للمسن والتي تتطلب معرفة أولويات احتياجات المسن، وتوفير الأنشطة التي يمكن أن يمارسها تبعا لحالته الصحية، وتفهم ظروفه الاجتماعية والنفسية، ووضع خطة لرعايته، وضرورة تشجيع المسن على الاعتماد على نفسه مع متابعة ما يقوم به، وابداء الاهتمام دوما بحديثه، والتعرف على مظاهر التغيرات الذهنية التي قد تطرأ عليه من ضعف الذاكرة للأحداث القريبة بينما يتذكر الأحداث البعيدة، وأشراكه في جميع المواقف الحياتية بتقدير أرائه وخبراته مهما بلغ سنه، وإيجاد موضوعات ذات اهتمامات مشتركة بين المسن ومن يحيطون به ويقدمون الرعاية له، واتاحة الفرصة للمسن للشكوى عما يزعجه، والصبر على اختلاف وجهات النظر الذى يعزى لاختلاف الأجيال، وسرعة تلبية طلبات المسن دون تأجيل، والتعامل مع صعوبات الكلام أو السمع بتفهم، ومشاركة المسن فى مناسباته الخاصة، واستضافة أصدقائه، والتأكد من استمتاعه بالحياة. وقبل ذلك، لابد من إنشاء قاعدة بيانات بالكويت لفئة المسنين مع توفير خط ساخن لتلقي شكواهم وشكوى مقدمي رعايتهم ودراستها وايجاد كل الطرق لحلها من قبل متخصصين فى مجال رعاية المسنين، والتي في ضوئها، يتم تحديد الخدمات والبرامج المطلوبة وتحديد الاحتياجات التدريبية. كما يجب تفعيل دور أجهزة الاعلام بدولتنا الحبيبة في تسليط الضوء على مهنة جليس المسن وأهميتها وتغيير النظرة الدونية للمجتمع تجاه هذه المهنة. أن دور جليس المسن نحو رعاية كبار السن فى الكويت يقع تحت ثلاثة محاور: «الواقع والمستهدف والمفروض» مما يتحتم علينا «تغيير الواقع والوصول للمستهدف وتعزيز المفروض» لنصل الى ربط التعليم بالتدريب وأهمية التدخل المهنى نحو تحقيق تقدير مفهوم الذات ومستوى التوافق والشعور بالكفاءة الشخصية لدمج المسنين بالمجتمع ورفع مستوى الوعى وجودة الحياة لهم ولجلسائهم نحو عناية صحية منزلية ذات كفاءة.

د. مروة محفوظ

الاستاذ المساعد بقسم تمريض المسنين

كلية التمريض جامعة الإسكندرية جمهورية مصر العربية

