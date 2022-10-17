فضيحة اختلاسات مالية هائلة تهز العراق

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بغداد- الوكالات: تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، بمحاربة الفساد في العراق، خاصة بعد الكشف عن اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب جهة حكومية.

وقال السوداني في منشور على تويتر، أمس «لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها». وأضاف «وضعنا هذا الملف في أولى أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين».

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس عن التحقيق بسرقة 3,7 تريليونات دينار (2.5 مليار دولار)، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء. وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع» أنه «تم التحقيق في الملابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) تريليونات دينار عراقي من الهيئة العامة للضرائب ونشر كتاب لوزارة المالية معنون لهيئة النزاهة». وأكدت أن «القضية الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء، ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين». وأوضحت أن «القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام»، لافتة إلى أن «كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسمي، الخميس (13 أكتوبر)». ودعت الهيئة وفقا للبيان «وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة».

وتحركت السلطات العراقية، بعد الكشف عن قضية فساد بقيمة 2.5 مليار دولار، وتعهدت بإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين. ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية. وجاء في رسالة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «سري وعلى الفور»، وموجهة إلى هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أن الكاظمي وجه بإجراء تحقيق «بالمعلومات والتصريحات المتضمنة وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية والكمركية (الجمركية) في وزارة المالية». وطالب الكاظمي الهيئة العامة للضرائب بـ«إجراء ما يلزم بشكل أصولي، وإعلامه بنتائج التحقيق بالسرعة الممكنة».

ويذكر أن هذه الرسالة كتبت بتاريخ 11-10-2022 ونشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، السبت.

بدورها خاطبت وزارة المالية العراقية هيئة النزاهة بفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) المسروقة من أمانات الضرائب. وجاء في نص رسالة وزارة المالية أن «المبلغ سرق من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين». من جهته أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، أن سحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين لن يمر بسهولة، لافتا إلى أن هناك حسابا قادما لجميع المتورطين في العملية. وقال المندلاوي في منشور على تويتر، أمس إن «ما حصل من نهب لأموال الهيئة العامة للضرائب، وسحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين، لن يمر بسهولة، وهناك حساب قادم لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى». وأضاف أن «مجلس النواب سيكون له موقف صارم في الأيام المقبلة».

