تونس تشهد ليلة ثانية من الاحتجاجات والاشتباكات

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تونس- الوكالات: اندلعت اشتباكات بين الشرطة وشبان غاضبين في حي التضامن الفقير بالعاصمة تونس في ليلة ثانية من الاحتجاجات بعد وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مطاردة للشرطة قبل أكثر من شهر في خضم توتر سياسي واجتماعي.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقتي التضامن والانطلاقة، حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة. ولاحقت الشرطة المحتجين في الشوارع. ويزيد أحدث احتجاج الضغط على الحكومة التي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية.

وتقول عائلة الشاب مالك السليمي (24 عاما) إن ابنهم سقط في حفرة وتعرض لإصابة في رقبته بعد أن طاردته الشرطة في نهاية أغسطس. وتوفي يوم الجمعة متأثرا بإصابته. وبدأ الاحتجاج يوم الجمعة بعد تشييع جنازته. ولم تعلق وزارة الداخلية على مقتل السليمي.

الى ذلك نظم آلاف من أنصار قوتين متنافستين من المعارضة التونسية واحدة من أكبر الاحتجاجات حتى الآن ضد الرئيس قيس سعيد نددوا فيها بتحركاته لتعزيز سلطته السياسية بينما يتصاعد الغضب الشعبي في البلد بسبب نقص الوقود والغذاء. ونظم الآلاف من أنصار جبهة الخلاص والحزب الدستوري الحر من جهة أخرى مسيرات حاشدة متزامنة في العاصمة تونس، متهمين سعيد بسوء إدارة الاقتصاد والانقلاب على الديموقراطية.

وتضم جبهة الخلاص ائتلاف «مواطنون ضد الانقلاب» وحركة النهضة وأحزاب اخرى تجمعت بهدف معارضة خطوات سعيد. وقالت هندة بن علي (53 عاما) في احتجاج الحزب الدستوري الحر «تونس تنزف..أوضاعنا في الحضيض..لاحليب لا سكر لا بنزين.. إنه ديكتاتور فاشل أعادنا سنوات طويلة للوراء.. انتهت اللعبة».

