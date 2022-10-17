السودان يواجه «كارثة جيل».. ثلث الأطفال بلا مدارس

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جنيف- الوكالات: حذرت منظمتان للإغاثة من أن حوالي سبعة ملايين طفل في السودان أو ما يعادل ثلث الأطفال في البلد لا يتلقون تعليما، ما يهدد بـ«كارثة جيل». وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في بيان مشترك مع منظمة «أنقذوا الأطفال» إن «واحداً من كل ثلاثة أطفال في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة في السودان». وأوضح البيان أن دراسة 12 مليون طفل آخرين «ستعرقل بشكل كبير بسبب نقص المعلمين ووضع البنية التحتية».

وطالب البيان بـ«إعادة فتح المدارس وتوفير فرص التعليم البديل للأطفال الذين فاتتهم سنوات عديدة من الدراسة». ويقول مراقبون إن الأطفال في السودان يواجهون منذ سنوات صعوبات في الحصول على التعليم، خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية.

وقال البيان إن تلقي التعليم أعاقه الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتفاقم والصراعات المتكررة وإغلاق المدارس أثناء انتشار فيروس كورونا. وأضاف أنه «بمجرد أن يترك الأطفال المدرسة، فإن فرص عودة الفتيات والفتيان إلى المدرسة تكون منخفضة»، مشيرا إلى أن الفتيات يعانين من الأمر بشكل خاص.

