فرنسا تستعد لـ«انفجار اجتماعي»

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: كشفت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن النواب الفرنسيين يترقبون، أثناء المرور على دوائرهم الانتخابية احتمال نشوب حركة وغضب اجتماعي واسع النطاق، ملاحظين بداية صعبة هذا الخريف، مشابهة لبداية السنة الدراسية عام 2018، حين أفلت الوضع فجأة واشتعل الغضب وبدأت فرنسا تتأرجح بسبب ضريبة الكربون التي أفاضت الكأس، متسائلين هل يكون البنزين الصاعق الذي يسبب الانفجار هذا العام؟

وأوضحت الصحيفة أن النواب الآن يقيسون ويراقبون ويحللون الحالة الذهنية للشعب الفرنسي، على أمل أن يكونوا قادرين على توقع الحركة القادمة، خاصة أن معظمهم لاحظ إرهاقا وميلا للاستقالة، إلا أن «الأمر بدأ يتغير كما يقول النائب الجمهوري أنطوان فيرموريل لأننا عندما ننتظر ساعة للحصول على البنزين الذي يكلفنا غاليا لن يعود الأمر استقالة إنه غضب حقيقي» مضيفا أن لديه «انطباعا عن فوضى عامة» في إقليم لوار، لأن «الناس يعانون ولم يعد بإمكانهم تغطية نفقاتهم، والدولة لم تتوقع إضرابات المصفاة»، قائلا إنه «قلق للغاية».

ورأى الكثيرون حسب الصحيفة أن تنظيم الإضرابات في الفترة الأخيرة «أخبار جيدة للغاية» لأنها دليل على أننا ننتقل من الاستقالة إلى التنظيم، خاصة أن الحركة إذا لم تنتشر، فذلك يعني أن الناس سوف ينمون الكراهية في صمت، ما يعني صعود اليمينية مارين لوبان للسلطة.

ومع استمرار موجة الإضرابات التي شلت الحياة الاقتصادية في فرنسا، وتأزم العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومة، كشف استطلاع رأي -أجرته صحيفة «لوبوان» أن 66.2% من المشاركين في التصويت يخافون من حدوث «انفجار اجتماعي» في البلاد خلال الأسابيع القادمة.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا تستعد الشرطة في باريس لتظاهرات مرتقبة احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونظم معارضون يساريون لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التظاهرة التي قالوا إن هدفها أيضا التعبير عن رفضهم تقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ. وخطط جان لوك ميلانشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون بأن تُكسب التحركات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم. وتتوقع الشرطة بأن يشارك 30 ألف شخص في التظاهرات، بينما أشار مصدر إلى مخاوف من حوادث أمنية قد يتسبب بها يساريون متشددون. وقال المسؤول «تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف».

