حريق في سجن «إيفين».. وواشنطن تُحمِّل طهران المسؤولية

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عواصم - الوكالات: أودى حريق اندلع في سجن إيفين في طهران خلال ليل السبت الاحد بحياة أربعة سجناء فيما أصيب 61 آخرون حسبما أعلنت السلطة القضائية على موقعها على الإنترنت أمس. وقال موقع «ميزان أونلاين» إن «أربعة سجناء لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61»، مضيفا أن أربعة من المصابين في «حالة خطيرة».

في غضون ذلك حذرت منظمات حقوقية أمس من أن حياة السجناء في خطر داخل فيما سمعت طلقات نارية ودوي انفجارات خلال حريق داخل المجمع الكبير في شمال طهران الذي تصاعد منه الدخان بحسب مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ويأتي الحريق الذي لم تعرف أسبابه مع مرور شهر على حركة الاحتجاج في طهران التي اثارتها وفاة الشابة الايرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما). واعتقلت شرطة الأخلاق أميني في 13 سبتمبر في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية خصوصا ارتداء الحجاب. وأثار موتها في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على اعتقالها أكبر موجة تظاهرات في إيران منذ احتجاجات عام 2019 ضد رفع أسعار الوقود.

وهذا السجن الواقع في شمال طهران معروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين كما أنه يضم سجناء أجانب وقد أفادت تقارير أن المئات ممن اعتقلوا خلال التظاهرات أودعوا فيه. وفي واشنطن أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب محملا «إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا».

وقالت مجموعة «حقوق الانسان في ايران» التي يوجد مقرها في أوسلو إن «سجن إيفين في طهران يشتعل ويمكن سماع طلقات نارية بوضوح. حياة كل سجين سياسي او سجين عادي في خطر شديد». وأضافت ان السلطات أغلقت الطرقات المؤدية الى السجن في محاولة واضحة لوقف الاحتجاجات امامه. وتوجه البعض إلى هناك سيرا فيما سمعت هتافات احركة الاحتجاجية في مقاطع فيديو نشرتها قناة التواصل الاجتماعي «1500تصوير». وقال هادي قائمي مدير مركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ من نيويورك مقرا، «السجناء وبينهم السجناء السياسيون لا يملكون وسائل للدفاع عن أنفسهم داخل ذلك السجن»، معبرا عن قلقه من تعرضهم للقتل.

في المقابل قال مسؤول أمني كبير كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية «شهد القسم المخصص للبلطجية اضطرابات ونزاعاً بينهم أدى إلى اشتباك مع حراس السجن» وأضاف أن «الوضع الآن تحت السيطرة تماماً والهدوء مستتب في السجن ورجال الإطفاء يعملون على اطفاء النيران» مشيرا الى انه «تم فصل السجناء الذين تسببوا بالحادث عن السجناء الآخرين». ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن مدعي طهران ان هذه الاضطرابات «ليس لها علاقة مع أعمال الشغب الاخيرة في البلاد».

