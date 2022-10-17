طهران رداً على بايدن: سنكبد واشنطن «فشلاً إضافياً»

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طهران - الوكالات: أكدت إيران أمس على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية أنها أقوى من أن تتأثر بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالقول إن «إيران أقوى بكثر من أن تزعزع إرادتها تدخلات الرئيس الأميركي»، وذلك عبر حسابه على انستغرام. ووصف كنعاني الرئيس الأميركي بأنه «سياسي تعب من القيام بأعمال غير مثمرة ضد إيران خلال السنوات الماضية»، مؤكدا أن طهران ستكبد واشنطن «فشلا إضافيا». وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر،احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تلعب النساء دورا أساسيا فيها. وأعلنت السلطات توقيف مئات المحتجين لضلوعهم في «أعمال شغب».

وأبدت دول غربية عدة تتقدمها الولايات المتحدة، دعمها للمحتجين، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين على خلفية دورهم في «قمع» التحركات. وأبدى الرئيس الأميركي الجمعة «دهشته» إزاء الاحتجاجات، مكررا وقوفه بجانب الإيرانيين «الشجعان».

