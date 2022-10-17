تايوان ترد: نرفض بحزم سياسة «صين واحدة بنظامين»

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تايبيه - الوكالات: أكدت تايوان أنها لن تتنازل عن قيم السيادة والديموقراطية والحرية، في إطار ردها على تهديد الرئيس الصيني شي جينبينغ بإمكانية استخدام «القوة» لضمها إلى بكين، وفق ما قاله المكتب الرئاسي في تايوان أمس. وقال المكتب الرئاسي في رده على الرئيس الصيني «يتابع مجلس الأمن القومي الوضع عن كثب وسيواصل منح الكثير من الاهتمام للتطورات اللاحقة»، حسبما جاء على لسان متحدث الرئاسة، تشانغ تون-هان. وأضاف المتحدث «عبرت تايوان عن رأيها بشكل واضح، نحن نرفض بحزم سياسة (صين واحدة بنظامين)»، حسب قوله. وأضاف تشانغ «لقد تعاهد التايوانيون على عدم التنازل عن السيادة على الأرض والديموقراطية والحرية ولا يجب أن تكون المواجهة العسكرية خيارا بالنسبة لطرفي مضيق تايوان». وذكر المتحدث بما جاء في كلمة رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، في اليوم الوطني الأسبوع الماضي، والتي قالت إن تايوان مستعدة للعمل مع بكين من أجل إيجاد «طرق متفق عليها» للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.