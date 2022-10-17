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دوليه

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جيمس يغيب عن كأس العالم


أعلن نادي تشلسي الإنكليزي أول من أمس أنّ مدافعه الأيمن الدولي ريس جيمس سيغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع بسبب إصابة في الركبة وبالتالي سيغيب عن نهائيات كأس العالم قطر 2022.وكتب النادي الندني في بيان «استشار أحد المتخصصين في نهاية هذا الأسبوع، وبعد المناقشة بين جميع الأطراف، سيخضع ريس لبرنامج علاجي ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع». وتخوض إنكلترا مباراتها الأولى في مونديال قطر في 21 نوفمبر ضد إيران ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ويلز والولايات المتحدة، ولن يكون جيمس الأساسي في مركز الظهير الأيمن تعافى في ذلك الوقت.


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