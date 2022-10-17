أتلتيكو واصل صحوته

دوليه

واصل أتلتيكو مدريد صحوته المحلية بفوز ثالث توالياً وكان على حساب مضيفه أتلتيك بلباو 1-0 أول من أمس في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني. وجاء الفوز بفضل الهدف الوحيد الذي سجله المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 47 بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة إثر تمريرة من الدولي ألفارو موراتا.

وانتزع أتلتيكو مدريد المركز الثالث من أتلتيك بلباو بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق الباسكي الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم.

وقال غريزمان: «حققنا الفوز بفضل جهود الفريق بأكلمه، قدمنا عملاً كبيراً في هذه المباراة، دافعنا جميعاً وهاجمنا جميعاً، ونجحنا في هز الشباك وحققنا ما عجزنا عنه ضد كلوب بروج» في إشارة إلى التعادل السلبي أمام الفريق البلجيكي الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: «صحيح أننا عانينا، ولكن عندما تفوز فهذا هو الأفضل. خلقنا العديد من الفرص وكان لدي رغبة كبيرة في التسجيل وكان يتعيّن علي التحلي بالهدوء وهو ما فعلته اليوم وكسبنا ثلاث نقاط مهمة».

وفي مباراة أخرى افتتح المهاجم الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني غلته التهديفية مع فريقه الجديد فالنسيا بثنائية في التعادل المخيب أمام ضيفه إلتشي 2-2.

وكان إلتشي صاحب المركز الأخير البادئ بالتسجيل عبر بير ميا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وردّ كافاني بثنائيته في الدقيقتين 41 من ركلة جزاء والسابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يحذو ميا حذوه بتسجيله الهدف الثاني الثاني ولفريقه إلتشي في الدقيقة 65.

وعزز فالنسيا موقعه في المركز السابع مؤقتاً برصيد 14 نقطة مقابل ثلاث نقاط لإلتشي الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز في الليغا حتى الآن هذا الموسم. وتعادل جيرونا مع قادش 1-1. ورفع جيرونا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر وقادش إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتنفس إشبيلية الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ريال مايوركا بهدف وحيد سجله لاعب الوسط الدولي الكرواتي نيمانيا غوديلي في الدقيقة 53.

وهو الفوز الثاني لإشبيلية هذا الموسم والأول في ثالث مباراة بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خورخي سامباولي خليفة خولين لوبيتيغي المقال من منصبه لسوء النتائج.

وتخلص إشبيلية من المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية وصعد إلى الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ريال مايوركا الثاني عشر والذي مني بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

