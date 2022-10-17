توتنهام تخطى إيفرتون

دوليه

تجاوز توتنهام عقبة ضيفه إيفرتون بنجاح بتغلّبه عليه 2-0 أول من أمس في المرحلة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي. وبصم هاري كين (59 من ركلة جزاء) والدنماركي بيير-إيميل هويبيرغ (86) على هدفي توتنهام.

وهو الفوز الثاني تواليًا والسابع للسبيرز في البريميرليغ خلال الموسم الجاري مقابل تعادلين وهزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني ونقطة عن آرسنال المتصدّر الذي يحلّ ضيفًا على ليدز يونايتد.

في المقابل تكبّد إيفرتون خسارته الرابعة هذا الموسم مقابل انتصارين وأربعة تعادلات ليتجمّد رصيده عند 10 نقاط في المرتبة الرابعة عشرة.

وفي مباراة أخرى خيّم تعادل سلبي مخيّب على مباراة ليستر سيتي وضيفه كريستال بالاس، فصعد الأول مؤقتا من قاع الترتيب. ورفع فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز رصيده إلى 5 نقاط بالتساوي مع نوتنغهام فوريست.

ورغم حفاظه على شباكه نظيفة، إلا ان ليستر، صاحب أسوأ دفاع حتى الآن (24 هدفاً)، لم يستطع الوصول إلى شباك ضيفه. وكان الافضل استحواذا دون تمكن جيمس ماديسون ورفاقه من تسجيل هدف التقدم، رغم الدفع بالمهاجم المخضرم جايمي فاردي في الدقيقة 65. ولم يحقق ليستر، بطل 2016، سوى فوز يتيم في عشر مباريات، فيما يملك كريستال بالاس 10 نقاط من 9 مباريات.

