يوفنتوس يداوي جراحه.. وأتالانتا في الصدارة مؤقتاً

دوليه

داوى يوفنتوس جراحه القارية والمحلية بفوز ثمين على جاره ومضيفه تورينو في دربي المدينة 1-0 أول من أمس، فيما استعاد أتالانتا نغمة الانتصارات بسرعة بفوزه الثمين على ضيفه ساسوولو 2-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي. وعلى ملعب «أولمبيكو دي تورينو»، يدين يوفنتوس بفوزه إلى مهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 75 رافعا رصيد إلى ستة أهداف هذا الموسم فلحق بالنمسوي ماركو أرناتوفيتش (بولونيا) وتشيرو إيموبلي (لاتسيو) الى صدارة لائحة الهدافين. وعاد يوفنتوس الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، الأولى أمام مضيفه ميلان حامل اللقب 0-2 السبت الماضي في الدوري، والثانية المدوية بالنتيجة ذاتها أمام مكابي حيفا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وصعد يوفنتوس الى المركز السابع مؤقتا برصيد 16 نقطة مقابل 11 لتورينو الحادي عشر. وهو الدربي الـ11 من أصل الـ15 الأخيرة يحسمه يوفنتوس في صالحه في الدوري. وفي المباراة الاخرى انفرد أتالانتا بالصدارة مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام نابولي. ووجد أتالانتا نفسه متخلفاً بهدف سجله اليوناني يورغيوس كيرياكوبولوس في الدقيقة 41، بيد أنّ فرحة الأخير لم تدم سوى خمس دقائق حيث نجح لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماريو لاشاليتش في إدراك التعادل (45+1)، قبل أن يسجل النيجيري أديمولا لوكمان هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (46). وكان أتالانتا سقط في فخ التعادل أمام أودينيزي 2-2 الأحد الماضي ففرط في الصدارة التي كان يتقاسمها مع نابولي. ورفع أتالانتا الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة إلى جانب نابولي، رصيده إلى 24 نقطة مقابل 23 للفريق الجنوبي. وأوقف إمبولي انتفاضة ضيفه الوافد الجديد مونتسا عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله السويسري نيكولا هاس (11). وهي الخسارة الأولى لمونتسا بعد ثلاثة انتصارات متتالية، والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث عشر، فيما حقق إمبولي فوزه الثاني هذا الموسم وارتقى الى المركز العاشر برصيد 11 نقطة. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي سمبدوريا مع روما، وليتشي مع فيورنتينا.