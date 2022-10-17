رينس أوقف انتصارات لوريان

دوليه

أوقف رينس سلسلة انتصارات مضيفه لوريان مفاجأة الموسم عند 6، عندما انتزع منه التعادل السلبي في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي ومنعه من الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين عن باريس سان جرمان. وتساوى لوريان مع سان جرمان برصيد 26 نقطة لكل منهما لكن فريق العاصمة يتفوق بفارق الاهداف. وقد يتنازل لوريان عن مركز الوصافة في حال عودة مرسيليا بالفوز من ارض بارك دي برانس.

في المقابل، حقق رينس ثاني نتيجة لافتة تواليا بعد ان أرغم باريس سان جرمان على التعادل سلبا أيضا الاسبوع الماضي، علما بأنه خاض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين في المباراة قبل ان يطرد له لاعب آخر في الوقت بدل الضائع.

وتعرض لوريان لضربة موجعة باصابة افضل هداف في صفوفه النيجيري تيريم كوفي في الدقيقة 24 في كاحله ولم يستطع اكمال المباراة، فحل بدلا منه المالي ابراهيما كوني.

وكان لوريان خسر جهود قائده لوران أبيرجيل الاسبوع الماضي ضد بريست لإصابته بكسر في ذراعه وسيمتد غيابه الى ما بعد نهائيات كأس العالم في قطر.

ووجد لوريان صعوبة في اختراق دفاع رينس المنظم طوال الشوط الاول. وفي مطلع الشوط الثاني طرد لاعب رينس السنغالي ديون لوبي لمخاشنته البوركينابي دانغو واتارا فاكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورمى لوريان بكل ثقله لاستغلال النقص العددي لكنه لم يفلح في ايجاد ثغرة في دفاع رينس الذي طرد لاعب اخر في صفوفه هو العاجي ايمانويل اغبادو في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة اخرى تجاوز لونس عقبة ضيفه مونبلييه بصعوبة بتغلّبه عليه بهدف دون ردّ . وهو الفوز السابع للونس في الليغ 1 خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا. في المقابل تكبّد مونبلييه خسارته السابعة مقابل 4 انتصارات ليتجمّد رصيده عند 12 نقطة في المرتبة العاشرة مؤقتًا أيضًا.

