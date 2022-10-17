تعادل مونشنغلادباخ مع فولفسبورغ

دوليه

انتهت مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ مع مضيّفه فولفسبورغ بهدفين لكلّ منهما لحساب الجولة العاشرة من الدوري الألمانيّ. وتقدم بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف ماركوس تورام عند الدقيقة الثالثة عشرة، وعادل يانيك غيرهاردت النتيجة في الدقيقة الثالثة والأربعين، قبل أن يعود َ تورام ليدوّن َ الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة السّابعة والأربعين.

فيما نجح الدوليّ المصريّ عـمر مـرموش في تعديل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة والستين، مجنّبا فريقه الخسارة. وعاد ماينتس بنقاط الفوز من ميدان فيردير بريمن بعدما تغلّب عليه بهدفين دون مقابل، الهدف الأوّل حمل توقيع ماركوس إنغفارتسن، وأضاف زميله لي جـاي سونغ الهدف الثاني مؤمناً فوز فريقـِه بنقاط المباراة الثلاث. وفاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه باير ليفركوزن 5-1. وأفلت لايبزيغ من فخ ضيفه هرتا برلين بالفوز عليه بصعوبة 3-2. وأصبح رصيد لايبزيغ المتعثر هذا الموسم 15 نقطة في المركز التاسع فيما رفع هرتا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

