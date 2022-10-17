تشافي: سأترك برشلونة إذا افتقدت الحلول

دوليه

قال مدرّب برشلونة الإسباني تشافي انه سيتخلى عن منصبه، عندما يعجز عن تقديم الحلول لفريقه. واقترب برشلونة من الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطه بفخ التعادل أمام ضيفه إنتر الإيطالي (3-3) الأربعاء، رغم انفاقه الكثير في سوق الانتقالات الصيفية. وقال تشافي الذي أقرّ بخطئه متحملا نتيجة التعادل مع إنتر «أنا أيضاً مشجع لبرشلونة. أنا متعاطف. جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دوماً القيام بذلك». وتابع «عندما أقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر أعود إلى بيتي. لن أشكّل مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل الى قناعة بأني لن أكون الحل، لكن حالياً أنا متفائل».