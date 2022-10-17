الصدارة والوصافة ثابتة.. القادسية «مواريها زينة» والعربي صعد

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استمر الكويت بتمسكه بصدارة الدوري الممتاز بعد تعادله مع القادسية 1-1 في ختام الجولة السابعة اول من امس حيث اصبح رصيدة 14 نقطة بينما الاصفر 9 نقاط بالمركز الثامن. وقد جاءت المباراة حماسية من الطرفين واللافت بها ان الاصفر ظهر بصورة فنية مقنعة نافضا الغبار الذي كان طغى عليه في المباريات الماضية وبدا الاكثر انضباطا في الملعب حيث استطاع مدربه بوريس بونياك ان يتبع اسلوبا متوازنا من خلال تكثيف تواجد اللاعبين في الوسط الذي اجاد به بدرجة عالية عبدالعزيز وادي وسلمان البوص واحمد شبيب بارتدادهم السريع في حال فقدان الكرة والعمل على سد المساحات امام لاعبي الابيض. وفي الشق الهجومي احسن بدر المطوع بالربط مابين الهحوم والدفاع بقيادة الالعاب المنظمة مع نزول مستمر للعاجي سيدريك هنري للوسط والانطلاقات السريعة التي شكلت ضغطا متواصلا على دفاعات الكويت مع تحرك فعال لعيد الرشيدي في الجهة اليمنى. ولقد اجاد الدفاع بقيادة خالد ابراهيم وضاري سعيد حيث قاما بافساد كل محاولات مهاجمي الابيض والقضاء على تحركات التونسي طه الخنيسي وما قدمه الاصفر من اداء مقنع فان ذلك كفيل بان يدفعه ليعود للمنافسة على المراكز المتقدمة بشريطة المحافظة على توازنه الفني مع معالجة القصور الفني والمتمثل في تسجيل الاهداف وترجمة الفرص. في حين الابيض سعى لفرض نهجه التقليدي الذي يعتمد عليه دائما من خلال الاكثار بالتحرك في الوسط بالاعتماد على احمد الظفيري والمصري عموري وفيصل زايد والعراقي شيركو كريم والقيام بالتمرير القصير وخلق ثغرات في دفاعات الخصم ولكن لم تكن تلك المنهجية فعالة إذ اصطدمت بحاجز قوي من قبل الخصم ومن ثم افتقد الفريق للتنويع بالالعاب ولدرجة انه في حال فقدان الفريق للكرات تشكل ضغطا على الدفاع مع عجز المدرب رادان عن ايجاد الحلول بالرغم من وجود عناصر جيدة في دكة الاحتياط.

واما كاظمة فظل ملازما للابيض بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة بعدما تعادل مع التضامن 2-2 صاحب المركز التاسع بـ6 نقاط ،فلم يستطيع البرتقالي ان يحافظ على تقدمه مرتين وظهر فاترا مع فترات المباراة بعكس التضامن الذي اجتهد ونال ماسعى له وكان بمقدوره الخروج فائزا. ونجح العربي ان يقفز من المراكز المتأخرة ليحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط اثر فوزه على الفحيحيل 9 نقاط بالمركز السابع وبمن أن الاخضر لم يقدم المستوى المأمول منه الا انه عرف كيفية الخروج بالنقاط الثلاث التي كان بحاجة لها لتمنحه مزيدا من الثقة ولكن عليه ان يعالج السلبيات التي شكا منها امام الفحيحيل فلم يظهر بالصورة التي كان عليها في المباريات السابقة وربما ان الفريق قد استنفد طاقته بما قدمه من جهد. في حين السالمية والنصر كانا متقاربين في الحالة الفنية على ضوء ما قدماه في المواجهة التي جمعت بينهما بالرغم من تعادلهما السلبي مما جعل السماوي يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط ، وفي تلك المباراة تحسن مستوى السماوى مقارنة مع المراحل الماضية وبدت لديه الرغبة بالخروج من حالة التقوقع على نفسه بالدفاع واما النصر اصبح رصيده 9 نقاط في المركز السادس هو الآخر احتفظ باسلوبه المعتاد باعتماد على الحركة المتواصلة للاعبيه. بينما الجهراء استطاع ان يعود عبر الساحل عندما تغلب عليه 1-0 بعد خسارته امام النصر في الجولة السادسة ليبقى خامسا برصيد 10 نقاط مما وضعه في المنطقة الدافئة ومازال الساحل بلا فوز ولديه نقطتين من تعادلين مما يتطلب منه ان يتدارك نفسه في الفترة القادمة.

