الكويت بطلاً لـ «السلة العربية»

محلية

توج نادي الكويت بلقب بطولة الأندية العربية الرابعة والثلاثين لكرة السلة للرجال للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه في المباراة النهائية مساء الأول من أمس على الأهلي المصري (حامل لقب النسخة الماضية للبطولة) بنتيجة 78-77 بعد مباراة ندية وقوية بين الفريقين الكبيرين. وتمكن الكويت من حسم المباراة التي أقيمت في صالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بصورة مثيرة وبفارق نقطة واحدة بعد أن تبادل الفريقان التقدم طيلة أوقات المباراة بفضل امتلاكهما أفضل اللاعبين سواء من المحليين أو المحترفين. وشهدت الثواني الأخيرة للمباراة إثارة كبيرة حبست أنفاس الجماهير الغفيرة التي حضرت اللقاء إذ تمكن أحد نجوم المباراة لاعب الكويت حمد عدنان من تسجيل نقطة الفوز من رمية حرة لتعود الكرة للأهلي في آخر 11 ثانية لكن لاعبيه أضاعوا الفرصة لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للكويت وسط فرحة عارمة للفريق وجماهيره الغفيرة خصوصا أنه لعب أمام ناد عريق وحامل للقب النسخة السابقة والذي ساندته جماهيره بقوة طيلة البطولة. وفي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت في نفس الصالة تغلب فريق نادي بيروت اللبناني على كاظمة بنتيجة 102-97 بعد التمديد وقتا إضافي ليحصد الفريق اللبناني المركز الثالث في البطولة فيما اكتفى البرتقالي بالرابع رغم تقديمه مباريات قوية. وفي ختام البطولة هنأ رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي في تصريح للصحفيين نادي الكويت لاعبين وإدارة وجماهير بتحقيق لقب هذه البطولة الكبيرة التي شهدت مشاركة أفضل 16 فريقا عربيا مثنيا على الأداء العالي لاعبي الأبيض في المباراة النهائية وفي مجمل البطولة. وأكد العنزي أن هذا الإنجاز دليل على تطور مستوى رياضة كرة السلة الكويتية لاسيما أن اللاعبين الكويتيين كان لهم دور بارز في تتويج فريقهم إلى جانب زملائهم المحترفين مشيدا بالتنظيم المميز لنادي الكويت للبطولة التي استمرت 11 يوما وتضمنت إقامة 40 مباراة.

