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«طائرة كاظمة» يصطدم بالقادسية

زيد خلف
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الإثنين 17 أكتوبر 2022

تبرز مواجهة القادسية مع كاظمة في الـ 07:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة والتي تشهد 3 مواجهات أخرى تجمع الكويت مع الساحل في الـ 05:00 على الصالة ذاتها، فيما يلعب الجهراء مع الشباب في الـ 07:30 على صالة اليرموك، والصليبخات مع برقان في الـ 06:30 على صالة الساحل.
ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، يأتي بعده الكويت 6 نقاط، ثم القادسية 5 نقاط، وهو الرصيد ذاته للعربي والساحل، يأتي بعدهم الجهراء 4 نقاط، ثم برقان نقطة، وأخيرا الصليبخات والشباب دون رصيد من النقاط.
ويشارك في البطولة 9 أندية بعد انسحاب التضامن واليرموك لعدم جاهزيتهما، وهي تقام بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.
وستكون مباراة الأصفر مع البرتقالي اختبارا حقيقيا لمستوى الطرفين حيث يسعى القادسية إلى تحقيق الانتصار والدخول في دائرة الصدارة، فيما يأمل كاظمة في الابتعاد بالمقدمة عبر تحقيق نقاط المباراة.


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