«كاكاو»: «ميني قول» ممتعة ومفيدة.. وستحظى بالانتشار

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اعتبر مدرب المنتخب الوطني لكرة الصالات البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» لعبة كرة الهدف الصغير «ميني قول» التي ولدت في الكويت عام 2017، بـ«الرياضة الممتعة والجيدة جداً»، داعياً القائمين عليها إلى المواظبة على نشرها داخل الكويت وخارجها والتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاعتماد اللعبة رسمياً.

وخلال مشاركته في بطولة ميني قول التي نظمها قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة على صالة نادي النصر أخيراً ضمن مهرجان «صيفكم بارد»، قال كاكاو في تصريح إعلامي إن «ميني قول» رياضة جديدة ومفيدة لتطوير موهبة اللاعب، فهي تحتاج التفكير السريع في ملعب صغير وبوقت قصير، كما تتطلب من اللاعب التحكم بالكرة والتمرير في مساحة ضيقة.

ونوه بأن «الكويت لديها البيئة المناسبة لممارسة هذه الرياضة، واللاعبون الصغار هنا يملكون الإمكانات التي تتطلبها اللعبة»، وتابع قائلاً: «تحتاج ميني قول في هذا الوقت الاعتماد الرسمي من الفيفا، ويجب نشرها بين أوساط الشباب لاستقطاب أكبر عدد من الممارسين ولتحقيق الجماهيرية»، منوهاً بأن «ميني قول» نالت إعجابه بل أحبها كثيراً وستظل عالقة في أذهانه، وعندما يعود إلى البرازيل سيحاول شرحها للرياضيين في بلاده وخصوصاً الفتية لأنها ستحقق لهم عنصري المتعة والفائدة.

ووجه كاكاو رسالة إلى مؤسس «ميني قول»، رئيس اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير حسن الخواجة وإلى فريق العمل القائم على هذه اللعبة قائلاً: «استمروا في نشر هذه الرياضة.. ستتطور سريعاً وستصبح أكثر انتشاراً».

وأشار كاكاو إلى أهمية ممارسة الكرة داخل الصالات، منوهاً بأن عدداً من النجوم البرازيليين انطلقوا من ملاعب كرة الصالات مثل نيمار ورونالدو، مؤكداً بقوله: «حتى تصبح لاعباً جيداً عليك ممارسة كرة الصالات».

وذكر المدرب البرازيلي أن اللاعب الكويتي لديه الجودة والمستوى اللائق، لكن يجب على الأكاديميات التي تدرب الصغار على كرة القدم العشبية أن تضع في الحسبان تدريب النشء على كرة الصالات في خطة موازية لإعداد جيل من الموهوبين.

