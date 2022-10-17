«الطموح» بدأ تدريباته في البرتغال

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وصل وفد نادي الطموح الرياضي أول من أمس إلى البرتغال للمشاركة فى بطولة العالم للسباحة والبطولة الفنية لمتلازمة داون التى تقام خلال الفترة من 15 إلى 23 الشهر الحالي تحت اشراف الاتحاد الدولى لمتلازمة الداون، وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار لشبونة السكرتير الاول بالسفارة الكويتية لدى البرتغال مشعل الشهاب الذى نقل الى الوفد تحيات السفير حمد الهزيم وتمنياته بالتوفيق للاعبين، مؤكداً أن المشاركة الكويتية في هذا المحفل العالمي الذي يضم 20 دولة يعد بمثابة انجاز يعكس ما يتمتع به رياضيو الكويت من ذوى الاعاقة الذهنية من الرعاية والاهتمام الذى يؤهلهم للمشاركة في اكبر البطولات العالمية، وتمنى لهم التوفيق وتحقيق الانجاز ورفع اسم الكويت عالياً. من جانبها أعربت رئيس مجلس ادارة نادى الطموح ورئيس الوفد رحاب بورسلي عن خالص الشكر والتقدير للسفير الكويتي واركان السفارة في لشبونة على حسن الاستقبال، وتيسير كافة الاجراءات، الذى منح اللاعبين واعضاء الوفد الثقة والحافز لبذل قصارى الجهد بتقديم مستوى متميز وتقديم الوجه الحضاري المشرف لرياضة ذوى الاعاقة الكويتية. وانتقل الوفد الى مدينة البوفيرا التي تحتضن البطولة حيث بدأ تدريباته استعداداً لخوض المنافسات.

