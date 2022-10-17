الكويت وكاظمة... شرفتوا الكويت

محلية

نعم شرفتوا الكويت في بطولة كرة السلة لابطال الاندية العربية والتي نحصل عليها لاول مرة في تاريخ كرة السلة... فقد تابعت المباراتين لتحديد المركزين الثالث والرابع بين نادي كاظمة ونادي بيروت اللبناني فكانت مباراة على مستوى فني عالٍ وتنافس الى اخر ثانية واثارة ما بعدها اثارة اثبتت أن لدى بعض الاندية ادارات محترفة تعرف كيف تعد فرقها الرياضية سواء باللاعبين المحليين او المحترفين والتي بالطبع سيعود اثرها على اللاعبين الكويتيين مستقبلا فهاردلك لكاظمة ولكن انتم فريق ممتع. واما نادي الكويت فلا تستغرب ان يفوز بالمباراة مع عملاق كرة السلة المصرية نادي الاهلي حيث وضحت الندية بين الفريقين منذ بداية المباراة وفعلا لم نكن نعرف من سيكون البطل حتى الثواني الاخيرة من المباراة واعطانا احساساً بأننا نشاهد نموذجا مصغرا من كرة السلة الاميركية مع الحضور الجماهيري للفريقين الذين يستحقون التقدير على التزامهم بالتشجيع الحماسي لنهاية المباراة وفوز الكويت كأول ناد كويتي يفوز بهذه البطولة لهي رسالة لكل الدول العربية بأن الكويت يجب ان تكون تحت المجهر التنافسي العالي (التصنيف العربي) مستقبلا. واقول لنادي الجهراء هاردلك على الخروج من البطولة وان كنتم فريقا يستحق ان يلعب بهذه البطولة.. مرة اخرى شكرا لادارة نادي الكويت على اهتمامهم باللعبة عن طريق توفير عناصر فنية عالية المستوى للدوري الكويتي فالأندية هي من تلعب دورا اساسيا في تطوير اللعبة بالاضافة الى الاتحاد المسؤول عن اعداد المسابقات والمنتخبات الوطنية... فشكرا لمن أسهم في تنظيم هذه البطولة وان استغربت من عدم وجود تمثيل لهيئة الرياضة في المباراة النهائية؟؟؟...

والله من وراء القصد.

