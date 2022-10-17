الإماراتية بدرية الجنيبي ضمن قائمة «ستانفورد» لأفضل علماء العالم

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اختارت جامعة «ستانفورد» الأميركية العريقة الأكاديمية الإماراتية البروفيسورة بدرية الجنيبي، ضمن الـ2% من قائمة العلماء الأفضل في العالم.

وجرى اختيار الجنيبي عن فئة الإعلام، من بين أكثر من 160 ألف باحث مختارين من بين أكثر من 8 ملايين عالِم يُعتبرون نشطين في جميع أنحاء العالم.

وتشغل البروفيسورة بدرية الجنيبي، منصب أستاذ دكتور في قسم الصناعات الإبداعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات.

وحصلت الجنيبي على البكالوريوس في جامعة الإمارات تخصص صحافة، وحصلت على الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة تخصص علاقات عامة ووسائل الاتصال الاجتماعي، بتقدير امتياز، وكُرمت هناك عام 2004.

وقالت الجنيبي في تصريح صحافي إنها «نشرت 78 بحثاً علمياً في مجلات علمية في العديد من الدول منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في مجلة دراسات الإعلام والصحافة التطبيقية»، موضحة أنها «تعمل عضواً في هيئة تحرير لـ18 مجلة علمية محكمة».

وأضافت: «حصلت على أكثر من 33 جائزة محلية ودولية في مجال التقدم والنشر العلمي والتدريس وخدمة المجتمع، منها جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورتها الـ38 لعام 2020، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم فئة المعلم المتميز لعام 2017».

وأشارت إلى أنها «درّست العديد من المواد المختلفة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، وأشرفت على طلاب في مرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى تقديم ورش عن التقنيات والأساليب الحديثة في التدريس».

وتشمل قائمة جامعة «ستانفورد» الأميركية للعلماء 22 مجالاً علمياً و176 حقلاً فرعياً من جميع دول العالم.

