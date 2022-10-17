شيرين في حالة صحية صعبة للغاية

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باشرت النيابة المصرية، أمس، التحقيق في بلاغ الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد شقيقها لاتهامه بالتعدي عليها وإجبارها على الدخول للمستشفى بعد تنازلها عن المحاضر ضد طليقها حسام حبيب.

فبعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها، تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب للاعتداء من قبل شقيقها محمد الذي أجبرها على البقاء محتجزة في أحد مستشفيات القاهرة. تفاصيل الاعتداء تم تحريرها في محضر رسمي تقدم به ياسر قنطوش، محامي المطربة المصرية لإثبات الحالة ضد شقيقها.

وذكر في المحضر أنه اتهم شقيق المطربة شيرين بالاعتداء على موكلته بالضرب وإجباره لها على الاحتجاز بأحد المستشفيات.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة أن حالتها الصحية صعبة للغاية، كما أنها غير قادرة على الحركة بعد إصابتها بالرباط الصليبي، ولم يتم الاستقرار بعد على سفرها للخارج لإجراء جراحة عاجلة.

ومن المقرر أن تسافر الفنانة شيرين عبدالوهاب لإجراء عملية جراحية خلال الأيام المُقبلة خارج مصر.

وكان من المفترض أن تحيي الفنانة شيرين حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 29 أكتوبر الحالي ولم يتم تحديد موقف الحفل حتى الآن. جدير بالذكر أن أحدث ظهور لشيرين كان خلال حلولها ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.

