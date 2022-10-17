إطلاق 32 ألفاً و903 مشاريع للكسب الحلال

وطن النهار

أعلنت جمعية الرحمة العالمية، تأسيس 32,903 ألف مشروع تنموي للكسب الحلال، مؤكدة ان هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجيتها الداعمة لتوفير فرص عمل ومصادر دخل للأسر المتعففة والمساهمة في القضاء على الفقر، مشيرة إلى أن من ضمن دورها الريادي في مجال بناء وتنمية الإنسان توفير المشاريع الصغيرة من أجل إيجاد لقمة عيش كريمة للأسر المتعففة.في هذا السياق، قال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن الجمعية ومنذ انطلاقتها الأولى تعمل على محاربة ظاهرة الفقر قدر استطاعتها وفي مناطق عملها، في ظل تنامي الظاهرة عالميا.

