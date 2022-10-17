«الجمارك»: رسوم استيراد السيارات محدَّدة بالدليل الاسترشادي

وطن النهار

استنكرت الإدارة العامة للجمارك، قيام بعض حسابات التواصل الاجتماعي، بنشر بعض الرسوم المغلوطة باسم رسوم تابعة للجمارك، وذلك في مايخص استيراد السيارات من الخارج.

وقالت «الجمارك» في بيان صحافي إنها «وفرت للموردين دليلاً استرشادياً فيما يخص طرق استيراد المركبات وما هي الرسوم المستحقة والرسوم الخاصة بخدمات التحميل والتنزيل لأغراض التفتيش الجمركي، وفضلاً عن ذلك فقد أعلنت عن لائحة الأسعار في جميع المراكز الجمركية وفي الموقع الإلكتروني».

وأوضحت أنه «يحق للموردين إمكانية تقديم شكوى في حال تعرضهم لدفع مبالغ تحت مسمى رسوم جمركية غير التي ذكرت في الدليل الاسترشادي».

وشددت على «اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لمن يقدم الأخبار الكاذبة والتي من شأنها التأثير على السوق المحلي».

