«الأوقاف»: افتتاح معرض المشغولات لنزلاء «الإصلاحية» اليوم

وطن النهار

تقيم إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حفل افتتاح معرض المشغولات اليدوية والفنية (حرفتي بيدي 2) لعرض المشغولات اليدوية لنزلاء الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل، وذلك تحت إشراف وكيل الوزارة المهندس فريد أسد عمادي اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة 4 أيام في مبنى «الأوقاف» بالرقعي- الدور الأرضي. وقال مدير إدارة التأهيل والتقويم في الوزارة الدكتور ناصر العجمي ان المعرض يتضمن ورش عمل متنوعة، لافتا إلى أن هذا المعرض أتى ليبرز تجربة الإدارة في تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية وبرنامجها التدريبي الحرفي وأنشطتها التأهيلية على يد نخبة من المدربين المتخصصين، وفق خطة معتمدة لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها لتدريب وتأهيل الفئات المعنية ودمجهم بالمجتمع بصورة لائقة ومناسبة.

