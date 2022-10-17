«الأبحاث» ينظم برنامجاً تدريبياً دولياً

وطن النهار

ينظم معهد الكويت للابحاث العلمية، برنامجاً تدريبياً دولياً بعنوان «إدارة مكامن المياه الجوفية الساحلية في منطقة آسيا العربية» خلال الفترة الممتدة من 16 أكتوبر حتى 27 أكتوبر 2022، حيث يشارك فيه متدربون من الكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عمان.

أكد ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية د. نادر العوضي، الدور المهم الذي تلعبه الوكالة في دعم الأنشطة العلمية والمشاريع البحثية التي يقوم المعهد بتنفيذها، مشدداً على أهمية التطبيقات المختلفة للنظائر المستقرة والمشعة في شتى مجالات العلوم والهندسة كعلوم المياه، والأنشطة الزراعية والصناعية، والطبية، ومجالات تجهيز الأغذية، وغيرها.

بدوره، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه د. خالد هادي، أهمية الدورة التدريبية كونها تلخص نتائج وتوصيات أحد المشاريع البحثية المهمة التي أنجزها المركز بنجاح، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستعرضا مجالات التعاون بين المركز والوكالة خلال السنوات الماضية.

من جهته، أشاد مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا بمركز أبحاث المياه د. يوسف الوزان، بالجهود التي بذلها فريق العمل بالمشروع الذي تم إنجازه بنجاح بعنوان «إدارة مكامن المياه الساحلية الواقعة بمحاذاة الطرف الجنوبي لجون الكويت وحمايتها من التلوث»، والذي أثمر عن المحتوى العلمي لهذا البرنامج التدريبي، متمنياً أن يتم خلاله نقل الخبرات التي اكتسبها فريق العمل بالمشروع إلى المشاركين في الدورة.

من ناحيته، أشاد المسؤول التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية د. سارافانا كومار، بالجهود التي يبذلها معهد الكويت للأبحاث العلمية بشكل عام، ومركز أبحاث المياه بشكل خاص، في تناول القضايا المتعلقة بتطبيقات النظائر في علوم الهيدرولوجيا، منوها إلى التنسيق القائم بين الوكالة والمعهد لنقل المعارف والعلوم في شتى المجالات إلى الدول الإقليمية المجاورة.

