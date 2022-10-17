8 وزراء خارج «التعديل الوزاري»

الأولى

صدر أمس مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وشهدت التشكيلة الوزارية الحالية خروج عدد من الوزراء ممن تم اعلان اختيارهم في المرسوم السابق حيث خرج كل من الشيخ د. أحمد الناصر، محمد الفارس، رنا الفارس، حسين اسماعيل، خليفة الحميدة، مثنى الرفاعي، محمد بوزبر وهدى الشايجي. وشهد التشكيل الوزاري نائبا أول ونائبين آخرين لرئيس الوزراء، كما تضمنت الحكومة وزيرين من النواب هما بدر الملا وعمار العجمي.

وفيما يلي أسماء الوزراء:

سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، براك علي براك الشيتان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، د. بدر حامد يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، د. أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيراً للخارجية، عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيراً للدفاع، عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مازن سعد علي الناهض وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومي جاسم محمد البغلي وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.