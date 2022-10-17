تحصين.. وإبراء ذمة!

الأولى

بحضور 40 نائبا وغياب عشرة رفع رئيس السن مرزوق الحبيني جلسة «إبراء الذمة» أو «تسجيل المواقف» او لـ«تحصين» قرارات جلسة الافتتاح الرسمية غدا وذلك بعد تثبيت اسماء الحضور، ثم رفعها لعدم حضور الحكومة.

وكان لافتا في الجلسة عدم حضور النائب أحمد السعدون، بالإضافة الى ان النواب حمد المدلج وحامد محري ويوسف البذالي ومحمد المهان لم تثبت اسماؤهم بين الحضور لوصولهم متأخرين، فيما لم يحضر النائب مرزوق الخليفة لوجوده في السجن، و النائبان بدر الملا وعمار العجمي باعتبار ترشيحهما للدخول ضمن التشكيل الحكومي الجديد.

الى ذلك أوضحت النائب عالية الخالد أن عدم حضورها الجلسة هو تمسك منها بالدستور وإيمانا بتعاون السلطات تحت ظل الدستور لخدمة البلد والمواطنين.

وقالت الخالد: «سأتقدم للمحكمة الدستورية بطلب تفسير المواد 87 و 90 و 106 و 116 لبيان مدى دستورية حضور الجلسة كونها المرجع لأي خلاف دستوري تطبيقا لنص المادة 173 من الدستور».

وأرجع النائب حمد العبيد عدم حضوره الجلسة الى «تحمله للمسؤولية الشرعية والوطنية والدستورية، ونبذاً للفرقة والاختلاف». وقال: «لو اعتبرنا أن مرسوم الدعوة لم يصدر فإن الموعد المفترض للجلسة حسب ما ورد في المادتين 86 و87 من الدستور هو يوم السبت 15 أكتوبر وليس الأحد لأنه اليوم الذي يلي يوم العطلة الرسمية بعد الأسبوعين».

وتابع: «كما أن سمو الأمير استخدم المادة 106 وهي حق مطلق لسموه، والخلاف الدستوري في وقت استخدامها، لا يبيح لنا مخالفة قرار صاحب السمو بتأجيل انطلاق اعمال مجلس الأمة، لافتا الى ان الحل هو التقدم بطلب للمحكمة الدستورية لتحديد مدى جواز استخدام المادة 106 قبل بدء دور الانعقاد لتفادي أي خطأ مستقبلي، كما أن المادة 104 من الدستور نصت على أن الأمير هو من يفتتح دور الانعقاد أو من ينوب عنه، وقد حدد موعد حضور نائب الأمير بتاريخ 18/10/2022 ولن تنعقد الجلسة قبل افتتاح دور الانعقاد، كما انه يجب الجمع بين المواد الدستورية ولا يجوز تقديم مادة على أخرى».

واكد العبيد أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وقال: «إني أدعو إخواني وأخواتي نواب مجلس الأمة لتفويت الفرصة على المتربصين، فأمامنا تحديات وآمال كبيرة ينتظرها الوطن والمواطنون».

من ناحيتها كشفت النائب د. جنان بوشهري عن أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس السن النائب مرزوق الحبيني، وتمت تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة. وقالت: أشكر من حضر حرصا على سلامة الجوانب الدستورية والممارسة السليمة، وكذلك أشكر من اعتذر عن عدم الحضور لإيمانه برأي دستوري آخر، فنحن أمام اختلاف دستوري وليس خلافا شخصيا.

وقال النائب حمد المدلج: ‏تثيبتاً لموقفنا الدستوري حضرنا الجلسة رغم تأخرنا لدقائق لظرف خارج عن الارادة، و قدر أهل الكويت أكبر.

وأكد النائب يوسف البذالي ان «حضورنا الجلسة كان ‏انتصارا للدستور، وبهذا تمت إزالة الشوائب الدستورية ونسأل الله الخير للكويت وشعبها».

من جانبه، قال النائب ماجد مساعد: ‏حضرنا الجلسة ايماناً منا بالحفاظ على الثوابت الدستورية.