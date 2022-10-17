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«الجمارك»: لا تغيير على رسوم استيراد السيارات


استنكرت الإدارة العامة للجمارك، قيام بعض حسابات التواصل بنشر اخبار عن رسوم مغلوطة تخص استيراد السيارات ونسبتها للجمارك.
وقالت في بيان صحافي إنها «وفرت للموردين دليلاً استرشادياً فيما يخص طرق استيراد المركبات والرسوم المستحقة ونظيرتها الخاصة بخدمات التحميل والتنزيل، كما أعلنت عن لائحة الأسعار في جميع المراكز الجمركية في موقعها الإلكتروني».
وأوضحت أنه «يحق للموردين تقديم شكوى في حال تعرضهم لدفع مبالغ تحت مسمى رسوم جمركية غير التي ذكرت في الدليل الاسترشادي».
وشددت على «اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمن يقوم بنشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها التأثير على السوق المحلي».


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