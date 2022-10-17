«الرحمة»: حملة إغاثية طبية لصالح لاجئين سوريين في الأردن

وطن النهار

أعلنت جمعية (الرحمة العالمية) عن تنظيم حملة إغاثة طبية لصالح لاجئين سوريين في الأردن عبر إجراء عمليات قسطرة لـ 32 مريضا وبتبرع محسنين كويتيين بمبلغ يقدر بحوالي 100 ألف دولار.

وأوضحت الجمعية أن العمليات أجريت في مستشفى (الكندي) في العاصمة الأردنية عمان وبرعاية من السفارة الكويتية لدى الأردن وبحضور عدد من مسؤولي جمعية (الرحمة العالمية) والمستشفى.

وقال المشرف العام على الحملة الدكتور عبدالله العجمي في تصريح لـ (كونا) إن الحملة تقام للمرة الثامنة وبالتعاون مع كوادر طبية أردنية في مستشفى (الكندي) مشيرا إلى استفادة نحو 300 مريض من الحملات الإغاثية السابقة.

وأضاف العجمي أن استراتيجية جمعية (الرحمة العالمية) تنطلق من محوري التعليم والصحة وتأتي عمليات القسطرة للاجئين السوريين في الأردن ضمن محور الصحة الذي يشمل اليوم 32 مريضا ضمن الحملة. وأشار إلى أن الجمعية ستقوم على هامش الحملة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الأردن بتوزيع سلال غذائية ودفع أجور منازل يقطنها لاجئون سوريون في الأردن للتخفيف من وطأة ظروفهم المعيشية والحد من معاناتهم.

وذكر أن جمعية (الرحمة العالمية) سيرت نحو 478 حملة إغاثية تستهدف اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء وفي مختلف مناطق الأردن مثمنا الدعم الذي تقدمه الحكومة الأردنية للاجئين السوريين.

