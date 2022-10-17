مهدي: إطلاق تقرير المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة

وطن النهار

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن اطلاق التقرير الدولي الخاص بالمؤشر المعرفي للمؤسسات العامة في دولة الكويت والذي يأتي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في بيان صحافي أن هذا التقرير يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن الدراسة شملت عشرين مؤسسة من القطاع العام في دولة الكويت وتمت المقارنة بينها عن طريق الممارسات التي تقوم بها في مجال إدارة المعرفة وعلاقتها بالموارد البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي.

وأضاف الدكتور مهدي أن التقرير يستند إلى نتائج دراسة استقصائية شملت أكثر من 2200 موظف في القطاع العام، مبيناً أن النتائج التي ظهرت ما هي إلا حصيلة معلومات جمعت عن طريق 20 مؤسسة عامة مشاركة فيه.

وأوضح أن هذا التقرير يهدف إلى معرفة الطريقة التي تجري بها إدارة المعرفة في القطاع العام وما إذا كان المبادئ والممارسات التي تقوم بها ذات فعالية وكفاءة، مؤكداً أنه من المتوقع أن يؤدي هذا التقرير إلى زيادة الوعي والتركيز على الانتقال إلى ثقافة المعرفة في القطاع العام وعدم الاكتفاء بقياس التقدم لمفاهيم المعرفة.

كما أعرب مهدي عن أمله في أن يمثل هذا التقرير خطوة أولى لتبادل ونقل المعرفة بين جهات القطاع العام في دولة الكويت ذات الأداء الأعلى إلى غيرها من الجهات، مشيراً إلى أن الاستبيان سيتم تنقيحه وتوسيع دائرته بالمستقبل ليشمل جميع جهات الدولة من القطاع العام وبشكل دوري.

وأوضح أن التقرير لاحظ مستويات مختلفة من التطور في إدارة المعرفة بين الجهات الحكومية المشاركة فيه، مبيناً أن التميز كان واضحاً في القطاع المالي وشركات النفط لما لديها من آليات راسخة لتبادل الممارسات في هذا المجال مع غيرها من الشركات المشتركة في نفس المجال.

وأشار الدكتور مهدي إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قد حققت المستوى الأعلى في مجال الإدارة المعرفية تلاها بنك الكويت المركزي ومن ثم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، موضحاً أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعتزم إصدار هذا التقرير كل ثلاثة أعوام بالتعاون مع البنك الدولي.

كما أكد أن هذا التقرير لم يكن ليظهر إلا بتعاون الجهات المشاركة فيه مشيرا الى أهمية التطوير المستمر للمسح و اشراك جهات اكثر.

وأضاف الدكتور مهدي أن البنك الدولي أبدى استعداده لتطبيق منهجية المؤشر على الوحدات الادارية في مجموعة البنك الدولي ، هذا وسيكون الاعلان عن التقرير ونتائجه اثناء انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن.

يذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي قدم عرضاً تقديمياً في مقر البنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن حول سياسات التدخل لتحقيق الإصلاح في مجالي الوظائف والمعرفة في دولة الكويت.

