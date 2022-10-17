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وطن النهار

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رفع أولوية التخصيص على «جنوب سعد العبدالله»


أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف أحمد الهداب عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31/12/2004 وما قبل.
وأوضح الهداب في بيان صحافي أمس أن على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حق 2004/12/31 وماقبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي أو زيارة الأفرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 مساء (مركز القرين- الافنيوز- برج التحرير- مركز الجهراء) او المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة 4 مساء حق الساعة 7 مساء ابتداء من يوم الاحد الموافق 2022/10/23.
وأكد الهداب على تواجد فريق خاص بتطبيق سهل الحكومي في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي.


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