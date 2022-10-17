جمعية المكفوفين نظَّمت «العصا البيضاء»

وطن النهار

نظمت جمعية المكفوفين الكويتية مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يصادف الـ15 من أكتوبر من كل عام تزامنا مع احتفائها بالذكرى الـ 50 لتأسيسها.

وأكد رئيس لجنة العلاقات العامة في الجمعية فهد العنزي لـ «كونا» على هامش الفعالية إن الرسالة المرجوة من المسيرة تهدف إلى توعية المجتمع حول اعتماد فاقدي البصر على انفسهم من خلال استخدام «العصا البيضاء».

وقال العنزي إن أهمية استخدام العصا البيضاء تكمن في تذليل العقبات التي تواجه أصحاب الشأن لاسيما في جانب التنقل بحرية واستقلالية اضافة الى انعكاس صورة مشرقة مليئة بالعزم والتحدي لذوي الهمم الاستثنائية.

وأوضح أن الجمعية بصدد تنظيم فعاليات مقبلة تكرس دور منتسبيها في المجتمع وتبرز احتياجاتهم معربا في الوقت ذاته عن شكره للجهات المشاركة من جمعيات النفع العام وممثلي وزارتي الشؤون الاجتماعية والخدمة المجتمعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة التربية.

تأسست جمعية المكفوفين الكويتية في 8 أكتوبر 1972 تستهدف الأنشطة الاجتماعية والثقافية كما تهدف الى التعريف بالكفيف بكل الوسائل المتاحة وتوثيق أواصر التعاون بين المكفوفين.

كما تهدف الجمعية الى نشر الثقافة بين المكفوفين بواسطة كتب ناطقة ومنقوطة وشغل أوقات فراغهم بما يجلب البهجة والسرور إلى نفوس الأعضاء والعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المكفوفين وتوطيد العلاقات بين أعضاء الجمعية والجمعيات العربية والدولية التي تتشابه معها في الأهداف.

