رفع الجلسة الصورية.. والنواب اكتفوا بـ «التغريد»

وطن النهار

رفع رئيس السن في مجلس الامة مرزوق الحبيني جلسة أول اجتماع يلي الانتخابات بسبب عدم حضور الحكومة امس الى جلسة يوم غد الثلاثاء، بعد ان تداعى 40 من النواب لحضورها احتكاما لنصوص المادة 87 من الدستور.

وكان رئيس السن النائب مرزوق الحبيني قد افتتح الجلسة وتلا الامين العام عادل اللوغاني اسماء الحضور والغياب من النواب فقط دون تلاوة اسم رئيس الحكومة. واسفرت عملية النداء على النواب عن تسجيل حضور 40 نائباً وغياب 10. وقال رئيس السن الحبيني في مستهل الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم،.. اخواني اوجبت المادة 87 من الدستور دعوة مجلس الامة لاول اجتماع خلال اسبوعين يليان الانتخابات العامة واضافت انه اذا لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين ومؤدى ذلك ان المجلس يعتبر مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين، فعلى ذلك يكون تاريخ اجتماع اليوم 16 اكتوبر 2022، وقد توافر نصاب الانعقاد، إلا أنه لعدم حضور الحكومة، فلا نستطيع الاستمرار فيها، فترفع الجلسة على أن يكون موعد الجلسة المقبلة يوم غد الثلاثاء 18 أكتوبر. ولم يحضر الجلسة كل من النواب أحمد السعدون وعالية الخالد ود. بدر الملا وعمار العجمي وحمد العبيد ومرزوق الخليفة، فيما تأخر عن حضورها بعد رفعها مباشرة النواب حامد محري ويوسف البذالي وحمد المدلج ومحمد المهان. من ناحيته، قال النائب هاني شمس في تغريدة: حضرت جلسة مجلس الأمة اليوم الأحد برئاسة رئيس السن الأخ مرزوق الحبيني وتم تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.

بدوره، قال النائب فيصل الكندي في تغريدة: تجنبا للدخول في شبهات دستورية حول بطلان الجلسات القادمة والشعب ينتظر منا الكثير من القوانين والتشريعات، حضوري اليوم كزملائي النواب انتصارا والتزاما بالدستور، ومتفائل بالمرحلة القادمة بأن تكون مرحلة انجاز بتوافق الحكومة مع المجلس. وتوالت تغريدات النواب في حساباتهم على مواقع التواصل الالكتروني على النحو التالي: حمد المدلج: حضرت جلسة اليوم تثبيتاً لموقفنا الدستوري، تأخرنا لدقائق لظرف خارج عن الإرادة وقدر أهل الكويت أكبر.

حامد محري: حضورنا اليوم بقاعة عبدالله السالم.. مسؤولية تاريخية لحماية الدستور.

يوسف البذالي: انتصارا للدستور، حضرت اليوم في قاعة عبدالله السالم مع عدد من الزملاء وتم رفع الجلسة إلى غد الثلاثاء المقبل. بهذا تم إزالة الشوائب الدستورية ونسأل الله الخير للكويت وشعبها.

ماجد المطيري عن جلسة اليوم: حضرنا إيماناً بالحفاظ على الثوابت الدستورية.

المهان: حضورنا اليوم في قاعة عبدالله السالم.. مسؤولية تاريخية، و رفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء (استناداً إلى المادة 104).

من جهتها، غرّدت النائب د. جنان بوشهري، قائلة «عقدت قبل قليل الجلسة برئاسة رئيس السن الأخ مرزوق الحبيني، وتم تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة، وأنا أشكر الزملاء النواب ممن حضر حرصاً على سلامة الجوانب الدستورية والممارسة السليمة، وأشكر من اعتذر عن الحضور لإيمانه برأي دستوري آخر، فنحن أمام اختلاف دستوري وليس خلافا شخصيا».

من جهته، أعلن النائب حمد العبيد، أن عدم حضوره جلسة مجلس الأمة التي تداعى إلى عقدها نواب يأتي «تحملاً للمسؤولية الشرعية والوطنية والدستورية، ونبذاً للفرقة والاختلاف».

وأصدر العبيد بياناً صحافياً قال فيه إن «رغبة المواطنين في الإصلاح ومحاربة الفساد تم التعبير عنها بنتائج الانتخابات، تحملنا مسؤولية وطنية ودستورية في تحقيق طموح المواطنين، ونبذ الفرقة والاختلاف. وفي ظل الخلاف الدستوري في موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس اللأمة، ومدى جواز استخدام المادة (106) من عدمه قبل بدء دور الانعقاد وبعد صدور مرسوم الدعوة لجلسة الافتتاح فإنه مما ينبغي التأكيد عليه:

- المسألة اجتهادية وفيها خلاف معتبر وكل وجهات النظر محترمة.

- صدر مرسوم الدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية بتاريخ 11/10/2022 ولم توجه لنا أي دعوة لحضور جلسة 16 أكتوبر.. وعليه فإني لم أحضر جلسة الأمس لعدة أسباب أهمها: بعد استقالة الحكومة بسبب الرفض النيابي من التشكيل الوزاري الذي لم يلبِ طموح المواطنين، استخدم الأمير المادة 106 في تأجيل دور الانعقاد لمدة أسبوع حتى يتم تشكيل الحكومة من جديد وتستكمل الحكومة شكلها الدستوري الذي نأمل أن يكون على قدر طموح المواطنين، وقد تم دعوتنا من قبل رئيس السن لحضور جلسة يوم غد الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر وسيفتتح الجلسة نائب الأمير ولي عهده حفظهما الله ورعاهما.

